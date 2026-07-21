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Над Рязанской областью сбили два беспилотника - РИА Новости, 21.07.2026
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09:34 21.07.2026 (обновлено: 09:35 21.07.2026)
Над Рязанской областью сбили два беспилотника

Над Рязанской областью сбили два дрона ВСУ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВоеннослужащая на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами
Военнослужащая на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Военнослужащая на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Два БПЛА сбили над территорией Рязанской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Павел Малков.
  • В течение ночи перехвачены и уничтожены 209 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе над территорией Рязанской области.
РЯЗАНЬ, 21 июл - РИА Новости. Два БПЛА сбили за ночь над территорией Рязанской области, пострадавших нет, сообщил во вторник губернатор региона Павел Малков.
По данным Минобороны РФ, в течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 209 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе над территорией Рязанской области.
"Сегодня ночью над территорией Рязанской области сбиты два БПЛА. Пострадавших и повреждений нет", - написал Малков в канале на платформе "Макс".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРязанская областьПавел МалковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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