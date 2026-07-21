Над Херсонской областью за ночь сбили 30 беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минувшей ночью над Херсонской областью сбили 30 беспилотников ВСУ.
- Губернатор Владимир Сальдо поблагодарил военных за надежную работу.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Тридцать беспилотников ВСУ сбили над Херсонской областью минувшей ночью, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"За прошедшую ночь в небе над Херсонской областью сбили 30 вражеских беспилотников. Наши военные держат небо под контролем, защищая жителей, дороги и важные объекты", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
Губернатор поблагодарил военных за бдительность, точность и надежную работу.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18