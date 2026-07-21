Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ начали строить оборонительные сооружения в районе Харьковской окружной дороги, сообщили в силовых структурах.
- Украинское командование предполагает, что ВС России выйдут к админграницам областного центра в среднесрочной перспективе.
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Украинские боевики начали строить фортификации в районе Харьковской окружной дороги, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Для подготовки обороны областного центра в составе 23-го инженерно-позиционного полка ВСУ сформирован отдельный батальон, военнослужащие которого приступили к возведению сооружений", — рассказал собеседник агентства.
Украинское командование предполагает, что российские войска выйдут к административным границам Харькова в среднесрочной перспективе, добавил он.
На этом и Сумском направлениях действует группировка "Север". По данным Минобороны, за сутки бойцы уничтожили более 145 военных ВСУ, ББМ, 15 автомобилей и три артиллерийских орудия.
Таким образом российская армия продолжает выполнять поручение президента о создании буферной зоны для защиты приграничных регионов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18