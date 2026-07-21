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ВСУ начали строить оборонительные сооружения под Харьковом - РИА Новости, 21.07.2026
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06:37 21.07.2026 (обновлено: 08:38 21.07.2026)
ВСУ начали строить оборонительные сооружения под Харьковом

ВСУ начали строить оборонительные сооружения у Харьковской окружной дороги

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские боевики
Украинские боевики - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© AP Photo / Leo Correa
Украинские боевики. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ начали строить оборонительные сооружения в районе Харьковской окружной дороги, сообщили в силовых структурах.
  • Украинское командование предполагает, что ВС России выйдут к админграницам областного центра в среднесрочной перспективе.
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Украинские боевики начали строить фортификации в районе Харьковской окружной дороги, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Для подготовки обороны областного центра в составе 23-го инженерно-позиционного полка ВСУ сформирован отдельный батальон, военнослужащие которого приступили к возведению сооружений", — рассказал собеседник агентства.
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Украинское командование предполагает, что российские войска выйдут к административным границам Харькова в среднесрочной перспективе, добавил он.
На этом и Сумском направлениях действует группировка "Север". По данным Минобороны, за сутки бойцы уничтожили более 145 военных ВСУ, ББМ, 15 автомобилей и три артиллерийских орудия.
Таким образом российская армия продолжает выполнять поручение президента о создании буферной зоны для защиты приграничных регионов.
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