Краткий пересказ от РИА ИИ ВСУ начали строить оборонительные сооружения в районе Харьковской окружной дороги, сообщили в силовых структурах.

Украинское командование предполагает, что ВС России выйдут к админграницам областного центра в среднесрочной перспективе.

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Украинские боевики начали строить фортификации в районе Харьковской окружной дороги, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

"Для подготовки обороны областного центра в составе 23-го инженерно-позиционного полка ВСУ сформирован отдельный батальон, военнослужащие которого приступили к возведению сооружений", — рассказал собеседник агентства.

Украинское командование предполагает, что российские войска выйдут к административным границам Харькова в среднесрочной перспективе, добавил он.

На этом и Сумском направлениях действует группировка "Север". По данным Минобороны, за сутки бойцы уничтожили более 145 военных ВСУ, ББМ, 15 автомобилей и три артиллерийских орудия.