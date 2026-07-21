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Боевик ВСУ застрелил сослуживцев, пытавшихся обмануть бойцов ВС России - РИА Новости, 21.07.2026
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Боевик ВСУ застрелил сослуживцев, пытавшихся обмануть бойцов ВС России

РИА Новости: военный ВСУ застрелил сослуживцев, пытавшихся обмануть бойцов ВС РФ

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинский солдат 1-й отдельной бригады территориальной обороны Украины застрелил двух сослуживцев, которые пытались обмануть российских военнослужащих.
  • В районе села Артельное Харьковской области в ходе стрелкового боя была уничтожена группа украинских националистов, один военнослужащий 1-й отдельной бригады территориальной обороны был взят в плен.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Украинский солдат 1-й отдельной бригады территориальной обороны Украины застрелил двух сослуживцев, пытавшихся обмануть российских военнослужащих готовностью сдаться в плен, попытавшись заманить их на заминированный участок местности, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
По данным силовиков, в районе села Артельное Харьковской области в ходе стрелкового боя была уничтожена группа украинских националистов, один военнослужащий 1-й отдельной бригады территориальной обороны был взят в плен.
"Сдавшийся в плен солдат территориальной обороны застрелил двоих украинских националистов, пытавшихся ложными действиями убедить наших штурмовиков в своей готовности сложить оружие и вынудить российских военнослужащих выйти на заминированный участок местности", - сказал собеседник агентства.
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