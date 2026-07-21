Боевик ВСУ застрелил сослуживцев, пытавшихся обмануть бойцов ВС России

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Украинский солдат 1-й отдельной бригады территориальной обороны Украины застрелил двух сослуживцев, пытавшихся обмануть российских военнослужащих готовностью сдаться в плен, попытавшись заманить их на заминированный участок местности, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

"Сдавшийся в плен солдат территориальной обороны застрелил двоих украинских националистов, пытавшихся ложными действиями убедить наших штурмовиков в своей готовности сложить оружие и вынудить российских военнослужащих выйти на заминированный участок местности", - сказал собеседник агентства.