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Штурмовики ВСУ уничтожены во время переброски в район Казачьей Лопани - РИА Новости, 21.07.2026
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Штурмовики ВСУ уничтожены во время переброски в район Казачьей Лопани

РИА Новости: военные ВСУ уничтожены во время переброски в район Казачьей Лопани

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие несут тело погибшего
Украинские военнослужащие несут тело погибшего - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие несут тело погибшего. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Несколько штурмовых групп 425-го и 475-го отдельных штурмовых полков ВСУ были уничтожены российскими военными в районе Казачьей Лопани Харьковской области.
  • Штурмовые группы ВСУ были ликвидированы в результате комплексного огневого воздействия между Бугаевкой и Новой Казачьей.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Несколько штурмовых групп 425-го и 475-го отдельных штурмовых полков ВСУ были уничтожены российскими военными во время переброски личного состава в район Казачьей Лопани Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
По данным силовиков, командование ВСУ намеревалось перебросить в район Казачьей Лопани несколько штурмовых групп из состава 425-го и 475-го отдельных штурмовых полков ВСУ.
"В результате комплексного огневого воздействия часть украинских националистов была ликвидирована между Бугаевкой и Новой Казачьей", - сказал собеседник агентства.
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