Краткий пересказ от РИА ИИ
- Несколько штурмовых групп 425-го и 475-го отдельных штурмовых полков ВСУ были уничтожены российскими военными в районе Казачьей Лопани Харьковской области.
- Штурмовые группы ВСУ были ликвидированы в результате комплексного огневого воздействия между Бугаевкой и Новой Казачьей.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Несколько штурмовых групп 425-го и 475-го отдельных штурмовых полков ВСУ были уничтожены российскими военными во время переброски личного состава в район Казачьей Лопани Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
По данным силовиков, командование ВСУ намеревалось перебросить в район Казачьей Лопани несколько штурмовых групп из состава 425-го и 475-го отдельных штурмовых полков ВСУ.
"В результате комплексного огневого воздействия часть украинских националистов была ликвидирована между Бугаевкой и Новой Казачьей", - сказал собеседник агентства.