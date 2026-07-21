Штурмовики ВСУ уничтожены во время переброски в район Казачьей Лопани

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Несколько штурмовых групп 425-го и 475-го отдельных штурмовых полков ВСУ были уничтожены российскими военными во время переброски личного состава в район Казачьей Лопани Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.