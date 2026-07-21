Белгород и Белгородский округ подверглись ракетной атаке со стороны ВСУ

По предварительной информации, пострадавших нет. Оперативные и аварийные службы уточняют информацию о последствиях.

ВСУ практически ежедневно обстреливают приграничные регионы. В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.