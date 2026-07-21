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Боевик ВСУ украл кованые ворота и пытался отправить их почтой - РИА Новости, 21.07.2026
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02:00 21.07.2026
Боевик ВСУ украл кованые ворота и пытался отправить их почтой

РИА Новости: военный ВСУ украл кованые ворота и пытался отправить их почтой

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинский военнослужащий пытался отправить украденные кованые ворота через службу доставки «Новая почта».
  • Украинские военнослужащие занимались мародерством и пытались отправлять награбленное домой, но сотрудники «Новой почты» требовали документы, подтверждающие покупку, на вещи, которые военнослужащие ВСУ пытались переслать.
ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Украинский военнослужащий пытался отправить украденные кованые ворота через службу доставки "Новая почта" в Родинском в Донецкой Народной Республике, рассказал РИА Новости житель города Роман Красильников.
"Один тип (украинский военный - ред.) где-то кованые ворота снял, пытался отправить "Новой почтой". Ему сказали, что это негабарит, мы этим заниматься не будем", - сказал беженец.
По его словам, украинские военнослужащие занимались мародерством и пытались отправлять награбленное домой, даже холодильники. В связи с этим сотрудники "Новой почты" требовали документы, подтверждающие покупку, на вещи, которые военнослужащие ВСУ пытались переслать.
Минобороны России сообщило об освобождении города Родинское в Донецкой Народной Республике подразделениями группировки войск "Центр" 27 декабря 2025 года.
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