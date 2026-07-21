Боевик ВСУ украл кованые ворота и пытался отправить их почтой

ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Украинский военнослужащий пытался отправить украденные кованые ворота через службу доставки "Новая почта" в Родинском в Донецкой Народной Республике, рассказал РИА Новости житель города Роман Красильников.

"Один тип (украинский военный - ред.) где-то кованые ворота снял, пытался отправить "Новой почтой". Ему сказали, что это негабарит, мы этим заниматься не будем", - сказал беженец.