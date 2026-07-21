Путин встретился с губернатором Еврейской автономной области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин обсудил социально-экономическое развитие Еврейской автономной области с губернатором Костюк.
- Он обратил внимание на хороший показатель по инвестициям в основной капитал.
- Как рассказала глава региона, благодаря проекту нового моста в КНР в прошлом году удалось реализовать 30 проектов стоимостью 200 миллиардов рублей и открыть четыре новых предприятия.
- Она также сообщила о строительстве трех школ и увеличении окладов учителей в три раза.
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин обсудил социально-экономическое развитие Еврейской автономной области с губернатором региона Марией Костюк.
Он также оценил показатель по инвестициям в основной капитал.
"Хороший показатель — 35 процентов", — сказал он.
Так, за прошлый год в области отработали 30 проектов стоимостью 200 миллиардов рублей и открыли четыре новых предприятия. Глава государства поинтересовался, за счет чего этого удалось достичь.
"В экономических показателях мы сегодня достаточно достойно выросли. Как вы, может быть, помните, в прошлый раз я говорила, что самая основная история — это развитие человеческого капитала. Мы упор делали на образование", — добавила глава региона.
В этой связи, как обратил внимание Путин, в регионе еще есть над чем работать.
"Детские сады и школы надо приводить в порядок", — подчеркнул он.
С этим согласилась и губернатор. Она рассказала, что в ЕАО при поддержке Минпросвещения уже строят три образовательных учреждения, а оклады учителей увеличили в три раза. Кроме того, с сентября появятся новые программы для педагогов. Вместе с тем в текущем году более чем в десять раз увеличилось количество целевых договоров, а это значит, что молодые учителя будут возвращаться на малую родину.