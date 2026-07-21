Путин встретился с губернатором Еврейской автономной области

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин обсудил социально-экономическое развитие Еврейской автономной области с губернатором Костюк.

Он обратил внимание на хороший показатель по инвестициям в основной капитал.

Как рассказала глава региона, благодаря проекту нового моста в КНР в прошлом году удалось реализовать 30 проектов стоимостью 200 миллиардов рублей и открыть четыре новых предприятия.

Она также сообщила о строительстве трех школ и увеличении окладов учителей в три раза.

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин обсудил социально-экономическое развитие Еврейской автономной области с губернатором региона Марией Костюк.

Он также оценил показатель по инвестициям в основной капитал.

"Хороший показатель — 35 процентов", — сказал он.

Так, за прошлый год в области отработали 30 проектов стоимостью 200 миллиардов рублей и открыли четыре новых предприятия. Глава государства поинтересовался, за счет чего этого удалось достичь.

Как ответила Костюк, результат стал возможен благодаря логистике. Эта сфера, по ее словам, стала одним из основных драйверов роста — в том числе за счет проекта нового автомобильного моста в КНР через Амур

"В экономических показателях мы сегодня достаточно достойно выросли. Как вы, может быть, помните, в прошлый раз я говорила, что самая основная история — это развитие человеческого капитала. Мы упор делали на образование", — добавила глава региона.

В этой связи, как обратил внимание Путин, в регионе еще есть над чем работать.

"Детские сады и школы надо приводить в порядок", — подчеркнул он.