Трамп анонсировал встречу с новым премьером Британии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с новым британским премьером Энди Бернемом для обсуждения тем, представляющих взаимный интерес.
ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с новым британским премьером Энди Бернемом "в не столь отдаленном будущем".
Ранее король Великобритании Карл III принял отставку бывшего премьера Кира Стармера, а Бернем официально вступил в должность.
"В не столь отдаленном будущем мы встретимся, чтобы обсудить темы, представляющие взаимный интерес. Перед премьер-министром стоит большая работа, но он сможет с ней справиться, и, разумеется, США будут готовы помочь!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.