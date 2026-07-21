Рейтинг@Mail.ru
Трамп анонсировал встречу с новым премьером Британии - РИА Новости, 21.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:28 21.07.2026
Трамп анонсировал встречу с новым премьером Британии

Трамп анонсировал встречу с новым британским премьером Бернемом

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с новым британским премьером Энди Бернемом для обсуждения тем, представляющих взаимный интерес.
ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с новым британским премьером Энди Бернемом "в не столь отдаленном будущем".
Ранее король Великобритании Карл III принял отставку бывшего премьера Кира Стармера, а Бернем официально вступил в должность.
"В не столь отдаленном будущем мы встретимся, чтобы обсудить темы, представляющие взаимный интерес. Перед премьер-министром стоит большая работа, но он сможет с ней справиться, и, разумеется, США будут готовы помочь!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Энди Бернем - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
Бернем не затронул темы внешней политики в речи на Даунинг-стрит
Вчера, 15:07
 
В миреСШАВеликобританияДональд ТрампЭнди БернемКарл III
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала