Трамп анонсировал встречу с новым премьером Британии

"В не столь отдаленном будущем мы встретимся, чтобы обсудить темы, представляющие взаимный интерес. Перед премьер-министром стоит большая работа, но он сможет с ней справиться, и, разумеется, США будут готовы помочь!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.