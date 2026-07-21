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ВС России нанесли удар по электроподстанции в Сумской области - РИА Новости, 21.07.2026
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ВС России нанесли удар по электроподстанции в Сумской области

ВС РФ нанесли удар по электроподстанции на 330 кВ в Сумской области

© AP Photo / Efrem LukatskyДрон "Герань" в небе Украины
Дрон Герань в небе Украины - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Дрон "Герань" в небе Украины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные Силы России нанесли удар по электроподстанции на 330 кВ в Зарудье Сумской области.
  • Электроподстанция получила значительные повреждения.
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Вооруженные Силы России нанесли удар по электроподстанции на 330 кВ в Зарудье Сумской области, она получила значительные повреждения, сообщили в Минобороны РФ.
На опубликованных кадрах видно, как российский беспилотник "Герань-4 Сикер" наносит удар по электрической подстанции в 330 кВ в Зарудье Сумской области, в результате чего ключевые узлы подстанции получили значительные повреждения.
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