Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные Силы России нанесли удар по электроподстанции на 330 кВ в Зарудье Сумской области.
- Электроподстанция получила значительные повреждения.
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Вооруженные Силы России нанесли удар по электроподстанции на 330 кВ в Зарудье Сумской области, она получила значительные повреждения, сообщили в Минобороны РФ.
На опубликованных кадрах видно, как российский беспилотник "Герань-4 Сикер" наносит удар по электрической подстанции в 330 кВ в Зарудье Сумской области, в результате чего ключевые узлы подстанции получили значительные повреждения.