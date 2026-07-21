Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России поразили судно, разгружавшее грузы для ВСУ в порту Николаева.
- Вооруженные силы Российской Федерации продолжили наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Сухогруз поражен в порту "Николаев" в момент разгрузки грузов, предназначенных для ВСУ, сообщило Минобороны России.
"Ударными беспилотными летательными аппаратами и высокоточным оружием воздушного базирования поражен в порту "Николаев" (государственное предприятие "Николаевский морской торговый порт) сухогруз в момент разгрузки грузов, предназначенных для ВСУ", - говорится в сообщении.
В военном ведомстве отметили, что в течение дня Вооруженные силы Российской Федерации продолжили наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18