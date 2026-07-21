ВС России нанесли удары по местам сборки украинских БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России нанесли поражение местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности.
- Поражены объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. ВС РФ нанесли поражение местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, сообщило Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18