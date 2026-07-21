В Липецке на территории производственных объектов произошло возгорание

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории производственных объектов в Липецке произошло возгорание.
- Площадь пожара составляет около 2,5 тысячи квадратных метров.
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В Липецке на территории производственных объектов произошел пожар, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале.
"В Липецке, на территории производственных объектов на улице Передельческой, произошло возгорание на открытой площадке", — написал он.
Площадь пожара составляет около 2,5 тысячи квадратных метров. Артамонов добавил, что к месту возгорания направили дополнительные силы спасательных подразделений. Также там работают все оперативные службы.
Губернатор добавил, что, по уточненной информации из регионального управления МЧС, погибших и пострадавших нет.