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В Липецке на территории производственных объектов произошло возгорание - РИА Новости, 21.07.2026
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05:55 21.07.2026 (обновлено: 08:23 21.07.2026)
В Липецке на территории производственных объектов произошло возгорание

Артамонов: в Липецке вспыхнул пожар на территории производственных объектов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На территории производственных объектов в Липецке произошло возгорание.
  • Площадь пожара составляет около 2,5 тысячи квадратных метров.
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В Липецке на территории производственных объектов произошел пожар, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале.
Липецке, на территории производственных объектов на улице Передельческой, произошло возгорание на открытой площадке", — написал он.
Площадь пожара составляет около 2,5 тысячи квадратных метров. Артамонов добавил, что к месту возгорания направили дополнительные силы спасательных подразделений. Также там работают все оперативные службы.
Губернатор добавил, что, по уточненной информации из регионального управления МЧС, погибших и пострадавших нет.
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ПроисшествияЛипецкИгорь Артамонов
 
 
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