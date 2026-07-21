Краткий пересказ от РИА ИИ Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника.

Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей.

Украинские войска за сутки потеряли около 360 военных и военную технику.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей, в результате чего украинские войска за сутки потеряли около 360 военных, сообщило Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ", - говорится в сводке российского ведомства.

В Минобороны РФ уточнили, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Васильковка, Отришки, Коломийцы, Великомихайловка Днепропетровской области, Любицкое, Червоный Яр, Барвиновка, Благодатное и Зарница Запорожской области.