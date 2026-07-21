Ближний Восток готовится стать еще более ядерным

Тугая спираль ближневосточного противостояния закручивается все туже, переходя в стадию реальной опасности. CNN со ссылкой на собственные источники утверждает, что Белый дом предварительно разрешил Саудовской Аравии начать обогащение урана. На первый взгляд, это логичное продолжение многолетнего курса Эр-Рияда по практической диверсификации собственной энергетики и экономики, кои саудиты изо всех сил пытаются отвязать от нефтяных качалок, но есть важный нюанс. Велика вероятность, что уран будет нарабатываться без обязательных гарантий, обеспечивающих нераспространение ядерного оружия. Источники CNN утверждают, что документ полностью согласован Вашингтоном и Эр-Риядом и ждет лишь подписи Дональда Трампа. Все это будет закамуфлировано как оказание помощи в рамках развития программы мирного атома.

Предваряя дальнейший разговор, нужно сказать, что Саудовская Аравия в этом плане и раньше давала фактические поводы подозревать ее в стремлении заполучить ядерный ятаган, но до сегодняшнего дня все происходящее укладывалось в рамки мирной энергетики. Арабское государство идет к своей цели системно и без лишнего информационного шума.

Поскольку официальных подтверждений ни от одной из сторон потенциального соглашения пока нет, обсуждать имеет смысл комплекс причин, которые, вероятно, и побудили Саудовскую Аравию убить двух зайцев разом.

Начать нужно с того, что страна, раскинувшаяся на большей части Аравийского полуострова, в плане популяции растет ураганными темпами. За последние шестьдесят лет население здесь выросло с четырех до тридцати семи миллионов человек, что, естественно, потребовало кратного наращивания объемов добычи первичных ресурсов и конечной генерации. Бум рождаемости, дополненный активной миграцией, был спровоцирован открытием колоссальных запасов нефти превосходного качества, впоследствии она стала всемирно известной маркой Arab Light

Начиная с середины прошлого века кривые прироста населения и добычи нефти круто пошли вверх. Если в 1960 году хозяйничавшие тут американские компании добывали всего 1,4 миллиона баррелей в сутки, то к 1980-му добыча взмыла до рекордных десяти миллионов бочек. Сегодня крупнейшая нефтедобывающая компания Saudi Aramco на 82 процента принадлежит Королевству Саудовская Аравия, еще шестнадцать процентов держит публичный инвестиционный фонд, а добыча все так же колеблется возле отметки 9,6 миллиона баррелей в сутки. Экспорт при этом только сырой нефти составляет около 6,3 миллиона баррелей, а если учитывать нефтепродукты и газовый конденсат, то данный показатель будет более восьми миллионов баррелей. Это направление формирует 70 процентов валовой экспортной выручки королевства, что в денежном выражении за прошлый год составило 187 миллиардов долларов.

Но доллары сами по себе плохо влезают в розетку и не превращаются в дата-центры, не освещают улицы современных мегаполисов и не питают скважинные насосы. Естественно, обладая почти неограниченными резервами нефти, саудиты традиционно делали ставку именно на черное золото. Даже сегодня нефть обеспечивает четверть всей потребности в ресурсах. В 2000 году энергопотребление в королевстве было 25,8 гигаватта, а по итогам 2021-го выросло уже до 83 гигаватт, естественно, с попутным соответствующим ростом потребления нефти.

Королевская семья понимала все сопутствующие риски и старалась шагать в ногу со временем.

С начала десятых годов принят целый ряд программ по перепрофилированию местной энергетики. Среди них, например, проект KA-CARE, в рамках которого планировалось к 2032 году добавить в энергобаланс сразу 54 гигаватта энергии из альтернативных источников. Еще есть государственная инициатива Vision 2030, национальная энергетическая программа NREP, целевая программа REPDO — список далеко не полный.

Одним из наиболее энергозатратных и критически важных направлений является массовое опреснение воды. Тема настолько важная, что в 2024 году Министерство воды и электричества (MOWE) было преобразовано сразу в два ведомства — в Министерство окружающей среды, воды и сельского хозяйства, а также в Министерство энергетики, промышленности и природных ресурсов. В результате постоянной модернизации Саудовская Аравия сегодня опресняет до 11 миллионов кубометров морской воды в сутки, однако производство энергии постоянно отстает от стремительно растущих потребностей.

Еще в далеком 2006 году шесть участников Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (Gulf Cooperation Council) приняли постановление о запуске программы развития атомной энергетики. Франция вызвалась курировать научную часть, а практические наработки обязался предоставить Иран. Да, это не опечатка. Правда, уже в 2010-м Саудовская Аравия официально заявила, что будет работать в одиночку — без обмена информацией с соседями. Постановление правительства зафиксировало мирный атом как критически важное направление, обеспечивающее выработку электроэнергии, опреснение воды и снижение зависимости от ископаемых углеводородов.

Писать здесь можно долго, скажем лишь, что во все планы, как обычно, вмешалась политика. Особо громкую скрипку тут сыграли Соединенные Штаты, с подачи которых начался процесс нормализации отношений с Израилем. Государства все еще не обменялись дипломатическими посольствами, но в последние годы между Тель-Авивом и Эр-Риядом ведутся чрезвычайно активные закулисные переговоры. Из открытых источников известно, что саудиты закупают у израильтян некоторые виды вооружений, спецслужбы ведут обмен информацией, вдобавок Саудовская Аравия открыла небо для израильских авиационных перевозчиков.

Сей тройственный союз сближается все сильнее на фоне противостояния с Ираном. К слову, в треугольнике США — Израиль — Саудовская Аравия только последняя не имеет носителей ядерных спецбоеприпасов. Последний раз саудиты пытались заручиться благословением США по данному вопросу летом 2025 года, когда наследный принц Мохаммед бен Сальман принимал Джо Байдена. Американская пресса тогда писала, что Эр-Рияд настойчиво просил Вашингтон оказать протекцию для создания внутри королевства мощностей по обогащению урана и строительства первой в истории страны атомной электростанции. В качестве компенсации Соединенным Штатам предлагалось монопольное право на строительство АЭС "Хор-Дувайхин" с выкупом у Westinghouse всех технологий. Байден, у которого с саудитами отношения на личном уровне были достаточно прохладными, положил вопрос под сукно.