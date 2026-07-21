"Опасная иллюзия". Запад приготовил очередной "сюрприз" для Москвы

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости, Надежда Сарапина. Борьба с Россией уже обошлась Западу в огромную сумму. Дальнейшее противостояние еще дороже, а средств уже не хватает. Один из ближайших союзников Киева предложил новую схему финансирования производства вооружений. Какую именно — в материале РИА Новости.

Новая схема

В попытках обойти фискальные ограничения семь стран НАТО решили создать Банк обороны, безопасности и устойчивости (Bank of Defence, Security and Resilience, DSRB), который объединит имеющиеся ресурсы и позволит увеличить военный бюджет за счет привлечения заемных средств, сообщает The Telegraph.

Под первоначальные взносы участников этот банк выпустит долговые обязательства. Таким образом, финансирование станет опосредованным, а новые займы не будут связаны с и без того перегруженными национальными бюджетами. Официальные лица уточнили, что в первую очередь средства пойдут на наращивание мощностей западных оборонных компаний.

© REUTERS / Stoyan Nenov Саммит НАТО в Анкаре © REUTERS / Stoyan Nenov Саммит НАТО в Анкаре

Это идея Канады, к инициативе присоединились Албания, Бельгия, Греция, Латвия, Люксембург, Румыния. И, разумеется, Украина. Турция вроде бы хотела участвовать, но пока воздержалась, пишет газета Hurriyet Daily News со ссылкой на источники в военном ведомстве. Великобритания, Нидерланды, Финляндия и Польша работают над собственным проектом по закупкам вооружения — многосторонним оборонным механизмом (Multilateral Defence Mechanism, MDM) который рассчитывают согласовать к 2027-му. Глава Минфина Соединенного Королевства Рэйчел Ривз пожаловалась на дороговизну и медлительность военных закупок в Европе.

В чем подвох

Запад пытается найти долгосрочные и относительно дешевые деньги для масштабного перевооружения, поясняет заместитель директора АНО "Центр развития законодательства", член экспертного клуба "Дигория" Дмитрий Матюшенков.

В НАТО все должны увеличить оборонные расходы до пяти процентов ВВП к 2035-му. Однако большинство европейских стран уже сильно закредитованы, а наращивать госдолг до бесконечности нельзя. Схема DSRB на первый взгляд кажется привлекательной: правительства вносят капитал, банк получает высокий кредитный рейтинг и занимает деньги на рынке, финансируя военные заказы. Главное — долг не отражается на национальных балансах. На деле же это опасная иллюзия, отмечает замруководителя комитета по международной кооперации и экспорту "Опоры России" Намер Ради.

"Формально обязательства примет баланс нового банка, но сама по себе долговая нагрузка никуда не исчезает", — указывает Матюшенков.

Расходы в рамках DSRB, очевидно, повлияют на кредитный рейтинг его участников — и не в лучшую сторону.

Ведь на обслуживание этих займов деньги пойдут из бюджетов — социальные или инфраструктурные программы урежут в пользу гарантий банку. Кстати, как раз поэтому проект завернул британский Минфин, указав на то, что таким образом создается еще один "центр накопления долгов".

© AP Photo / Jonathan Brady Рэйчел Ривз © AP Photo / Jonathan Brady Рэйчел Ривз

Предполагается, что приобретателями облигаций выступят прежде всего институциональные инвесторы вроде пенсионных и страховых фондов. То есть речь идет о простом перераспределении ресурсов внутри государства, подчеркивают аналитики. А в условиях высокой геополитической неопределенности для инвестиционной привлекательности банку придется поддерживать высокую премию за риск.

Существенно сэкономить тоже не получится. Механизм позволяет лишь немного снизить стоимость заимствований за счет более высокого кредитного рейтинга банка по сравнению с рейтингами отдельных стран. "Реально скостить пять-десять процентов, максимум — пятнадцать. Но это касается только стоимости капитала и организации закупок, а не самого вооружения", — уточняет Матюшенков.

По оценкам Ради, DSRB рассчитывает предоставлять оборонке порядка 130 миллиардов долларов в год, совокупный выигрыш инвесторов составит от полутора до трех миллиардов долларов. "Это капля в море реальных потребностей милитаризации. Даже по расчетам Еврокомиссии, нужно не меньше 900 миллиардов", — говорит он.

И добавляет: "Причем при первых же признаках макроэкономической нестабильности агентства могут понизить рейтинг банка, что обрушит всю схему и сделает инструмент практически бесполезным".

Кто крайний

Но сейчас на первый план выходит контроль за средствами. Окончательная финансовая модель пока не раскрывается, а значит, порядок управления, распределения рисков между государствами и механизмы принятия решений непрозрачны. Учитывая, что возможны очень разные взгляды на закупочные контракты и финансовую политику в целом, сложностей не избежать, предупреждает Матюшенков.

"Мы наблюдаем фрагментацию: в условиях обострения конкуренции за ограниченные ресурсы и политическое влияние возникают параллельные финансовые и логистические структуры", — отмечает Ради.

© Фото : Bundeswehr / Marvin Hofmann Немецкий истребитель Tornado и финский F/A-18 (справа) на учениях Ramstein Flag 2026 © Фото : Bundeswehr / Marvin Hofmann Немецкий истребитель Tornado и финский F/A-18 (справа) на учениях Ramstein Flag 2026