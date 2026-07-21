Ситуация на топливном рынке начнет радикально меняться, заявил Володин

Краткий пересказ от РИА ИИ Председатель ГД Володин заявил, что ситуация с ценами на топливо и его поставками начнет улучшаться в ближайшие дни.

По его словам, это в том числе результат работы депутатов, которые принимают законы для стабилизации рынка.

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Ситуация с ценами на топливо и его поставками начнет улучшаться уже в ближайшие дни, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Сегодня это конкретный вклад Государственной думы в решение вопроса, который людей волнует. Посмотрите, вот буквально завтра-послезавтра ситуация радикально начнет меняться", — сказал он на пленарном заседании.

При этом он подчеркнул, что топливо должно быть и на передовой, и в тылу, и на уборочной кампании, и у экстренных служб.

Ранее во вторник депутаты приняли во втором и третьем чтениях закон, распространяющий демпферный механизм на импортное дизельное топливо.

Этим летом в некоторых регионах страны возникают перебои с поставками горючего. Как объяснял вице-премьер Александр Новак , они вызваны изменениями в логистике. Чтобы обеспечить потребности россиян, власти принимают дополнительные меры. Среди них — запрет на экспорт бензина, изменения в биржевых торгах для сдерживания цен, а также налоговые стимулы для импорта топлива и роста его производства в России