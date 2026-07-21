Рейтинг@Mail.ru
Ситуация на топливном рынке начнет радикально меняться, заявил Володин - РИА Новости, 21.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:25 21.07.2026 (обновлено: 21:06 21.07.2026)
Ситуация на топливном рынке начнет радикально меняться, заявил Володин

Володин: ситуация с поставками и ценами на топливо изменится в ближайшее время

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииПредседатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель ГД Володин заявил, что ситуация с ценами на топливо и его поставками начнет улучшаться в ближайшие дни.
  • По его словам, это в том числе результат работы депутатов, которые принимают законы для стабилизации рынка.
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Ситуация с ценами на топливо и его поставками начнет улучшаться уже в ближайшие дни, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
"Сегодня это конкретный вклад Государственной думы в решение вопроса, который людей волнует. Посмотрите, вот буквально завтра-послезавтра ситуация радикально начнет меняться", — сказал он на пленарном заседании.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
Рынок топлива в России начал стабилизироваться, заявил Новак
Вчера, 13:31
При этом он подчеркнул, что топливо должно быть и на передовой, и в тылу, и на уборочной кампании, и у экстренных служб.
Ранее во вторник депутаты приняли во втором и третьем чтениях закон, распространяющий демпферный механизм на импортное дизельное топливо.
Этим летом в некоторых регионах страны возникают перебои с поставками горючего. Как объяснял вице-премьер Александр Новак, они вызваны изменениями в логистике. Чтобы обеспечить потребности россиян, власти принимают дополнительные меры. Среди них — запрет на экспорт бензина, изменения в биржевых торгах для сдерживания цен, а также налоговые стимулы для импорта топлива и роста его производства в России.
В начале месяца Владимир Путин подписал закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка бензином и дизелем и поддержку отечественных нефтеперерабатывающих заводов. Согласно ему, допускается получение высокооктанового бензина путем смешения прямогонного сырья с иными компонентами. Помимо этого, до конца текущего года продлевается срок действия модернизационных соглашений для НПЗ, осуществляющих инвестиции на сумму более ста миллиардов рублей.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
Володин рассказал, зачем киевский режим наносит удары по российским НПЗ
Вчера, 14:27
 
ЭкономикаРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФОбществоАвтоЭнергетикаНефтьБензинТопливоДТ (дизельное топливо)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала