Володин рассказал, зачем киевский режим наносит удары по российским НПЗ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что киевский режим наносит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и мирной инфраструктуре, чтобы расколоть общество.
- Он призвал не политизировать топливную тему и подчеркнул, что популизм и демагогия в этом вопросе крайне опасны.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Киевский режим наносит удары по российским нефтеперерабатывающим завода (НПЗ) и мирной инфраструктуре, чтобы расколоть общество, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Неонацистский режим делает все для того, чтобы создать напряжение внутри страны. Поэтому наносит удар и по нефтеперерабатывающим заводам, по мирной инфраструктуре для того, чтобы общество расколоть. Закон сегодня принимаем для того, чтобы снять остроту проблемы и выйти на решение, которого ждут люди", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
Он также призвал не политизировать топливную тему "ни в коем случае", по его словам, это уже "попахивает" пятой колонной внутри страны.
"Мы сильны, пока едины. У нас общая позиция. Либо кто-то не прочитал эту норму, либо на этом хочет сыграть. Коллеги, ни одно, ни другое неверно. Но популизм и демагогия в этой части - не только разрушительно. Крайне опасно. За страну надо бороться. И любые предложения, которые укрепляют страну и решают проблемы, надо поддержать", - добавил председатель Госдумы.