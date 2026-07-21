Краткий пересказ от РИА ИИ Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что киевский режим наносит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и мирной инфраструктуре, чтобы расколоть общество.

Он призвал не политизировать топливную тему и подчеркнул, что популизм и демагогия в этом вопросе крайне опасны.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Киевский режим наносит удары по российским нефтеперерабатывающим завода (НПЗ) и мирной инфраструктуре, чтобы расколоть общество, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Госдума во вторник приняла закон, распространяющий демпферный механизм, предусматривающего субсидию бизнесу из бюджета РФ на импортное дизельное топливо.

"Неонацистский режим делает все для того, чтобы создать напряжение внутри страны. Поэтому наносит удар и по нефтеперерабатывающим заводам, по мирной инфраструктуре для того, чтобы общество расколоть. Закон сегодня принимаем для того, чтобы снять остроту проблемы и выйти на решение, которого ждут люди", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.

Он также призвал не политизировать топливную тему "ни в коем случае", по его словам, это уже "попахивает" пятой колонной внутри страны.