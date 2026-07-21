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Володин рассказал, зачем киевский режим наносит удары по российским НПЗ - РИА Новости, 21.07.2026
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14:27 21.07.2026
Володин рассказал, зачем киевский режим наносит удары по российским НПЗ

Володин: киевский режим наносит удары по НПЗ в России, чтобы расколоть общество

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что киевский режим наносит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и мирной инфраструктуре, чтобы расколоть общество.
  • Он призвал не политизировать топливную тему и подчеркнул, что популизм и демагогия в этом вопросе крайне опасны.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Киевский режим наносит удары по российским нефтеперерабатывающим завода (НПЗ) и мирной инфраструктуре, чтобы расколоть общество, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума во вторник приняла закон, распространяющий демпферный механизм, предусматривающего субсидию бизнесу из бюджета РФ на импортное дизельное топливо.
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"Неонацистский режим делает все для того, чтобы создать напряжение внутри страны. Поэтому наносит удар и по нефтеперерабатывающим заводам, по мирной инфраструктуре для того, чтобы общество расколоть. Закон сегодня принимаем для того, чтобы снять остроту проблемы и выйти на решение, которого ждут люди", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
Он также призвал не политизировать топливную тему "ни в коем случае", по его словам, это уже "попахивает" пятой колонной внутри страны.
"Мы сильны, пока едины. У нас общая позиция. Либо кто-то не прочитал эту норму, либо на этом хочет сыграть. Коллеги, ни одно, ни другое неверно. Но популизм и демагогия в этой части - не только разрушительно. Крайне опасно. За страну надо бороться. И любые предложения, которые укрепляют страну и решают проблемы, надо поддержать", - добавил председатель Госдумы.
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