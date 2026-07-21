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Число раненных во время операции в Иране военных США возросло до 447 - РИА Новости, 21.07.2026
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23:02 21.07.2026
Число раненных во время операции в Иране военных США возросло до 447

РИА Новости: 447 военных США получили ранения за время операции против Ирана

© AP Photo / Jens MeyerАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© AP Photo / Jens Meyer
Американские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число американских военнослужащих, получивших ранения в ходе военной операции против Ирана, увеличилось с 427 до 447 человек.
  • Наибольшие потери понесли сухопутные войска — 306 человек.
ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. Число американских военнослужащих, получивших ранения в ходе военной операции против Ирана, увеличилось с 427 до 447 человек, следует из отчетных данных Пентагона, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно материалам Пентагона, из 447 раненых американских военных наибольшие потери понесли сухопутные войска — 306 человек. В военно-морских силах зафиксировано 68 пострадавших, в ВВС — 54, а в корпусе морской пехоты — 19 военнослужащих.
При этом число погибших американских военных официально остается неизменным с начала июля — 14 человек, хотя только за последние дни Пентагон признал смерть сразу нескольких солдат в результате ответных ударов Ирана по базам США на Ближнем Востоке на фоне эскалация конфликта.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США заявил, что прекращение огня более не действует.
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