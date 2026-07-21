Число раненных во время операции в Иране военных США возросло до 447

Краткий пересказ от РИА ИИ Число американских военнослужащих, получивших ранения в ходе военной операции против Ирана, увеличилось с 427 до 447 человек.

Наибольшие потери понесли сухопутные войска — 306 человек.

ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. Число американских военнослужащих, получивших ранения в ходе военной операции против Ирана, увеличилось с 427 до 447 человек, следует из отчетных данных Пентагона, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно материалам Пентагона , из 447 раненых американских военных наибольшие потери понесли сухопутные войска — 306 человек. В военно-морских силах зафиксировано 68 пострадавших, в ВВС — 54, а в корпусе морской пехоты — 19 военнослужащих.

При этом число погибших американских военных официально остается неизменным с начала июля — 14 человек, хотя только за последние дни Пентагон признал смерть сразу нескольких солдат в результате ответных ударов Ирана по базам США на Ближнем Востоке на фоне эскалация конфликта.

Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.