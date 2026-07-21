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Минобороны рассказало подробности освобождения Волоховского - РИА Новости, 21.07.2026
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Минобороны рассказало подробности освобождения Волоховского

ВС РФ деморализовали личный состав ВСУ перед освобождением Волоховского

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские военные установили контроль над населенным пунктом Волоховское в Харьковской области.
  • Перед штурмом позиций противника в Волоховском российские военные нарушили логистику и деморализовали личный состав ВСУ.
  • Подразделения группировки войск "Север" продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российские военные нарушили логистику и деморализовали личный состав ВСУ перед тем, как взяли под контроль населенный пункт Волоховское в Харьковской области, сообщили в Минобороны России.
Во вторник российское оборонное ведомство сообщило, что военнослужащие 127-го мотострелкового полка 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск "Север" в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Волоховское Харьковской области в Волчанском районе на левом берегу реки Волчья.
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"Перед штурмом позиций противника в населенном пункте разведчики 127-го мотострелкового полка с воздуха выявляли огневые позиции пулеметных и минометных расчетов, точек запуска БПЛА, а расчеты орудий артиллерии совместно с операторами ударных беспилотников наносили огневое поражение по боевикам ВСУ. Кроме того, российские военнослужащие вскрывали и заблаговременно уничтожали транспорт подвоза материальных средств, полевые склады боеприпасов и схроны украинских националистов. Это позволило не только нарушить логистику и управление украинскими формированиями, но и деморализовать личный состав противника", - говорится в сообщении.
Подразделения группировки войск "Север", одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения.
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