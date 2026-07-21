Внуково станет совладельцем Домодедово

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аэропорт «Внуково» станет совладельцем аэропорта «Домодедово», купив 25,01% в уставном капитале ООО «Перспектива» за 16,5 миллиарда рублей.
- «Шереметьево» в лице ООО «Перспектива» выиграл аукцион по продаже «Домодедово», предложив минимально возможную цену 66,1 миллиарда рублей.
- Аэропорт «Внуково» не участвовал в торгах на повышение цены из-за ее высокого уровня.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Аэропорт "Внуково" станет совладельцем аэропорта "Домодедово", купив 25,01% за 16,5 миллиарда рублей у владеющих 100% структур "Шереметьево", сообщили "Шереметьево" и "Внуково".
"Шереметьево" (в лице "дочки" ООО "Перспектива") в конце января 2026 года выиграл аукцион по продаже "Домодедово", предложив минимально возможную цену 66,1 миллиарда рублей. "Внуково" тогда тоже участвовал в торгах. После завершения аукциона в компании сообщали РИА Новости, что "Внуково" не стал участвовать в торгах на повышение из-за высокой цены.
"Аэропорт "Внуково" становится партнером аэропорта "Шереметьево" по управлению аэропортом "Домодедово"... В рамках юридической процедуры АО "Международный аэропорт Внуково" на основании заявления о принятии в состав участников ООО "Перспектива" осуществляет денежный вклад в уставный капитал ООО "Перспектива" в размере 16,5 миллиарда рублей, в результате чего получает долю в размере 25,01% в уставном капитале общества", - говорится в сообщении.
"Шереметьево" и "Внуково" отмечают, что корпоративный альянс двух компаний нацелен на консолидацию опыта, производственных практик и технологий в целях оптимизации системы управления "Домодедово", поддержки качества услуг и улучшения возможностей для авиакомпаний и бизнес-партнеров.