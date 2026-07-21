Краткий пересказ от РИА ИИ
- Истребители Су-34 ВКС России уничтожили три пункта временной дислокации ВСУ в ДНР и Запорожской области.
- Авиабомбами ФАБ-200 был нанесен удар по пункту дислокации 63 отдельной мотострелковой бригады ВСУ в населенном пункте Щурово.
- Авиаударами с применением авиабомб ФАБ-500 и ФАБ-1500 были поражены пункты временной дислокации в районе Доброполья и Орехова.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российские истребители Су-34 десятью авиабомбами ФАБ уничтожили три пункта временной дислокации ВСУ в Донецкой Народной Республике и Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве указали, что пятью авиабомбами ФАБ-200 был нанесен удар по пункту временной дислокации 63 отдельной мотострелковой бригады ВСУ в населенном пункте Щурово в Донецкой Народной Республике.
Еще четырьмя авиабомбами ФАБ-500 был нанесен удар по пункту временной дислокации личного состава 15-й отдельной бригады особого назначения национальной гвардии Украины в районе населенного пункта Доброполье в ДНР.
Кроме того, в районе населенного пункта Орехов Запорожской области авиаударом с применением авиабомбы ФАБ-1500 был полностью разрушен пункт временной дислокации 65-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ, подытожили в Минобороны РФ.