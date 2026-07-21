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ВКС России уничтожили три пункта временной дислокации ВСУ - РИА Новости, 21.07.2026
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18:16 21.07.2026 (обновлено: 18:17 21.07.2026)
ВКС России уничтожили три пункта временной дислокации ВСУ

МО РФ: ВКС России авиабомбами ФАБ уничтожили три пункта временной дислокации ВСУ

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкПолет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Истребители Су-34 ВКС России уничтожили три пункта временной дислокации ВСУ в ДНР и Запорожской области.
  • Авиабомбами ФАБ-200 был нанесен удар по пункту дислокации 63 отдельной мотострелковой бригады ВСУ в населенном пункте Щурово.
  • Авиаударами с применением авиабомб ФАБ-500 и ФАБ-1500 были поражены пункты временной дислокации в районе Доброполья и Орехова.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российские истребители Су-34 десятью авиабомбами ФАБ уничтожили три пункта временной дислокации ВСУ в Донецкой Народной Республике и Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Истребители-бомбардировщики ВКС России Су-34 уничтожили три пункта временной дислокации ВСУ в ДНР и в Запорожской области", - говорится в сообщении.
В ведомстве указали, что пятью авиабомбами ФАБ-200 был нанесен удар по пункту временной дислокации 63 отдельной мотострелковой бригады ВСУ в населенном пункте Щурово в Донецкой Народной Республике.
Еще четырьмя авиабомбами ФАБ-500 был нанесен удар по пункту временной дислокации личного состава 15-й отдельной бригады особого назначения национальной гвардии Украины в районе населенного пункта Доброполье в ДНР.
Кроме того, в районе населенного пункта Орехов Запорожской области авиаударом с применением авиабомбы ФАБ-1500 был полностью разрушен пункт временной дислокации 65-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ, подытожили в Минобороны РФ.
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