Солист группы "Три дня дождя" извинился за свое поведение на концерте

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"Появляться в таком состоянии на сцене, как было в Екатеринбурге, - это зашквар, поэтому прошу прощения. Все ближайшие концерты состоятся. Я жив, все хорошо. Слава России", - сказал он в видеоролике, опубликованном в своем Telegram-канале.