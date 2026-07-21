Солист группы "Три дня дождя" извинился за свое поведение на концерте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Солист группы "Три дня дождя" Глеб Викторов выписался из реабилитационного центра.
- Викторов извинился за свое поведение на концерте в Екатеринбурге и сообщил, что ближайшие концерты состоятся.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Солист группы "Три дня дождя" Глеб Викторов сообщил, что выписался из реабилитационного центра, и принес извинения поклонникам за свое поведение на концерте в Екатеринбурге.
После концерта 12 июля в Екатеринбурге в социальных сетях появились предположения о возможном употреблении Викторовым запрещенных веществ. Позднее сестра музыканта рассказала РИА Новости, что его госпитализировали в специализированный реабилитационный центр.
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"Появляться в таком состоянии на сцене, как было в Екатеринбурге, - это зашквар, поэтому прошу прощения. Все ближайшие концерты состоятся. Я жив, все хорошо. Слава России", - сказал он в видеоролике, опубликованном в своем Telegram-канале.
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