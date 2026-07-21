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Прокуратура Венгрии объяснила обыски в офисе партии Орбана - РИА Новости, 21.07.2026
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18:36 21.07.2026
Прокуратура Венгрии объяснила обыски в офисе партии Орбана

Прокуратура: обыски в офисе "Фидес" связаны с антикоррупционным расследованием

© Фото : страница Виктора Орбана в соцсетиВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Фото : страница Виктора Орбана в соцсети
Виктор Орбан. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В офисе венгерской оппозиционной партии "Фидес" прошли обыски и изъятие серверов в рамках антикоррупционного расследования.
  • Расследование ведется прокуратурой округа Бач-Кишкун по делу о нецелевом распоряжении имуществом и другим предполагаемым преступлениям, связанным с Национальным культурным фондом Венгрии.
БУДАПЕШТ, 21 июл - РИА Новости. Обыски и изъятие серверов в офисе венгерской оппозиционной партии "Фидес" проводятся в рамках антикоррупционного расследования деятельности Национального культурного фонда Венгрии, заявила пресс-секретарь прокуратуры округа Бач-Кишкун, которая проводит расследование, Марианна Бодо.
Венгерская оппозиционная партия "Фидес", лидером которой является экс-премьер страны Виктор Орбан, заявила во вторник, что к ней в офис без предупреждения пришли следователи прокуратуры, чтобы изъять средства связи и базы данных.
«

"Прокуратура округа Бач-Кишкун ведет расследование по делу о нецелевом распоряжении имуществом, а также по другим предполагаемым преступлениям, связанным с Национальным культурным фондом. В рамках этого расследования... были проведены следственные действия: обыск и изъятие", - заявила Бодо газете Magyar Nemzet.

Расследование деятельности фонда началось в мае и касается возможных нарушений при распределении 1079 грантов на сумму более 17 миллиардов форинтов. В конце июня были арестованы шесть бывших и действующих чиновников и сотрудников учреждений, связанных с распределением грантов.
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