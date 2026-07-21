Прокуратура Венгрии объяснила обыски в офисе партии Орбана

БУДАПЕШТ, 21 июл - РИА Новости. Обыски и изъятие серверов в офисе венгерской оппозиционной партии "Фидес" проводятся в рамках антикоррупционного расследования деятельности Национального культурного фонда Венгрии, заявила пресс-секретарь прокуратуры округа Бач-Кишкун, которая проводит расследование, Марианна Бодо.

"Прокуратура округа Бач-Кишкун ведет расследование по делу о нецелевом распоряжении имуществом, а также по другим предполагаемым преступлениям, связанным с Национальным культурным фондом. В рамках этого расследования... были проведены следственные действия: обыск и изъятие", - заявила Бодо газете Magyar Nemzet .

Расследование деятельности фонда началось в мае и касается возможных нарушений при распределении 1079 грантов на сумму более 17 миллиардов форинтов. В конце июня были арестованы шесть бывших и действующих чиновников и сотрудников учреждений, связанных с распределением грантов.