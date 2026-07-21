Венгерская партия "Фидес" сообщила, что в ее офис пришли силовики

БУДАПЕШТ, 21 июл - РИА Новости. Венгерская оппозиционная партия "Фидес", лидером которой является экс-премьер страны Виктор Орбан, заявила, что к ней в офис без предупреждения пришли следователи прокуратуры, чтобы изъять средства связи и базы данных.