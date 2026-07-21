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Венгерская партия "Фидес" сообщила, что в ее офис пришли силовики - РИА Новости, 21.07.2026
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14:43 21.07.2026 (обновлено: 14:46 21.07.2026)
Венгерская партия "Фидес" сообщила, что в ее офис пришли силовики

Венгерская партия "Фидес" сообщила, что в ее офис пришли сотрудники прокуратуры

© AP Photo / Anna SzilagyiФлаг Венгрии
Флаг Венгрии - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© AP Photo / Anna Szilagyi
Флаг Венгрии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В офис оппозиционной партии «Фидес» пришли следователи прокуратуры, чтобы изъять средства связи и базы данных.
  • Партия «Фидес» назвала действия прокуратуры «насильственным произволом» со стороны правящей партии «Тиса».
БУДАПЕШТ, 21 июл - РИА Новости. Венгерская оппозиционная партия "Фидес", лидером которой является экс-премьер страны Виктор Орбан, заявила, что к ней в офис без предупреждения пришли следователи прокуратуры, чтобы изъять средства связи и базы данных.
"Следователи прокуратуры без предупреждения появились в центре, обеспечивающем сервера "Фидес", с намерением изъять все средства связи и базы данных партии", - говорится в сообщении партии в соцсети Facebook*.
В "Фидес" называли происходящее "насильственным произволом" правящей партии "Тиса".

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