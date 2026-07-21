Премьер Венгрии Мадьяр вызвал Орбана на открытые дебаты

Премьер Венгрии добавил, что готов к таким дебатам в румынском городе Бэиле-Тушнад, где регулярно в конце июля проходит политический фестиваль с участием Орбана. В этом году Орбан тоже анонсировал там свое выступление. Мадьяр сообщил, что "готов туда отправиться", если его позовут организаторы.