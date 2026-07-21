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Премьер Венгрии Мадьяр вызвал Орбана на открытые дебаты - РИА Новости, 21.07.2026
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12:35 21.07.2026 (обновлено: 12:43 21.07.2026)
Премьер Венгрии Мадьяр вызвал Орбана на открытые дебаты

Премьер Венгрии готов провести открытые дебаты с экс-премьером Орбаном

© REUTERS / Marton MonusПремьер-министр Венгрии Петер Мадьяр
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© REUTERS / Marton Monus
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о готовности провести открытые дебаты с экс-премьером страны Виктором Орбаном.
  • Мадьяр готов принять участие в политическом фестивале в румынском городе Бэиле-Тушнад, где анонсировано выступление Орбана.
БУДАПЕШТ, 21 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что готов провести открытые дебаты с экс-премьером страны Виктором Орбаном.
"Пусть Виктор Орбан найдет в себе смелость... или вы (депутаты от партии "Фидес" - ред.) сможете его убедить принять участие в открытых прямых дебатах", - сказал Мадьяр, выступая в венгерском парламенте.
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Премьер Венгрии добавил, что готов к таким дебатам в румынском городе Бэиле-Тушнад, где регулярно в конце июля проходит политический фестиваль с участием Орбана. В этом году Орбан тоже анонсировал там свое выступление. Мадьяр сообщил, что "готов туда отправиться", если его позовут организаторы.
Выборы в парламент Венгрии состоялись 12 апреля. По итогам выборов партия "Тиса" получила 141 место в венгерском парламенте из 199, у альянса "Фидес - Христианско-демократическая народная партия" - 52 мандата. Оставшиеся шесть мест - у правой партии "Наша Родина". В ходе предвыборной кампании прямых дебатов между Орбаном и Мадьяром не проводилось.
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