Премьер Венгрии Мадьяр вызвал Орбана на открытые дебаты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о готовности провести открытые дебаты с экс-премьером страны Виктором Орбаном.
- Мадьяр готов принять участие в политическом фестивале в румынском городе Бэиле-Тушнад, где анонсировано выступление Орбана.
БУДАПЕШТ, 21 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что готов провести открытые дебаты с экс-премьером страны Виктором Орбаном.
"Пусть Виктор Орбан найдет в себе смелость... или вы (депутаты от партии "Фидес" - ред.) сможете его убедить принять участие в открытых прямых дебатах", - сказал Мадьяр, выступая в венгерском парламенте.
Премьер Венгрии добавил, что готов к таким дебатам в румынском городе Бэиле-Тушнад, где регулярно в конце июля проходит политический фестиваль с участием Орбана. В этом году Орбан тоже анонсировал там свое выступление. Мадьяр сообщил, что "готов туда отправиться", если его позовут организаторы.
Выборы в парламент Венгрии состоялись 12 апреля. По итогам выборов партия "Тиса" получила 141 место в венгерском парламенте из 199, у альянса "Фидес - Христианско-демократическая народная партия" - 52 мандата. Оставшиеся шесть мест - у правой партии "Наша Родина". В ходе предвыборной кампании прямых дебатов между Орбаном и Мадьяром не проводилось.