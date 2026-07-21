В Венесуэле возросло количество погибших при землетрясениях

Краткий пересказ от РИА ИИ Число погибших в результате землетрясений в Венесуэле возросло до 5278 человек.

В 107 временных лагерях размещены более 23,5 тысячи человек, без жилья остаются 17 907 жителей.

В ликвидации последствий землетрясения участвуют более 65 тысяч человек, включая иностранных спасателей.

МЕХИКО, 21 июл - РИА Новости. Число погибших в результате разрушительных землетрясений в Венесуэле возросло до 5278, во временных лагерях размещены более 23,5 тысячи человек, следует из сводки правительства страны.

"Погибли 5278 человек, пострадали 16 740, спасены 6462", - говорится в документе, опубликованном в Telegram-канале спикера Национальной ассамблеи Хорхе Родригеса

За последние сутки число погибших увеличилось на 70, количество спасенных живыми остается неизменным.

Согласно обновленным данным, в 107 временных лагерях размещены 23 587 человек, без жилья остаются 17 907 жителей.

Ударом стихии были повреждены 856 зданий, из которых 190 полностью обрушились. По состоянию на 20 июля в стране было зарегистрировано 1405 повторных подземных толчков.

В ликвидации последствий землетрясения участвуют 30 989 сотрудников экстренных служб, 31 745 добровольцев и 2278 иностранных спасателей.