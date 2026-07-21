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В Венесуэле возросло количество погибших при землетрясениях - РИА Новости, 21.07.2026
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05:16 21.07.2026
В Венесуэле возросло количество погибших при землетрясениях

Число погибших при землетрясениях в Венесуэле возросло до 5278

© AP Photo / Ariana CubillosПоследствия землетрясения в Ла-Гуайра, Венесуэла
Последствия землетрясения в Ла-Гуайра, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© AP Photo / Ariana Cubillos
Последствия землетрясения в Ла-Гуайра, Венесуэла. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число погибших в результате землетрясений в Венесуэле возросло до 5278 человек.
  • В 107 временных лагерях размещены более 23,5 тысячи человек, без жилья остаются 17 907 жителей.
  • В ликвидации последствий землетрясения участвуют более 65 тысяч человек, включая иностранных спасателей.
МЕХИКО, 21 июл - РИА Новости. Число погибших в результате разрушительных землетрясений в Венесуэле возросло до 5278, во временных лагерях размещены более 23,5 тысячи человек, следует из сводки правительства страны.
"Погибли 5278 человек, пострадали 16 740, спасены 6462", - говорится в документе, опубликованном в Telegram-канале спикера Национальной ассамблеи Хорхе Родригеса.
За последние сутки число погибших увеличилось на 70, количество спасенных живыми остается неизменным.
Согласно обновленным данным, в 107 временных лагерях размещены 23 587 человек, без жилья остаются 17 907 жителей.
Ударом стихии были повреждены 856 зданий, из которых 190 полностью обрушились. По состоянию на 20 июля в стране было зарегистрировано 1405 повторных подземных толчков.
В ликвидации последствий землетрясения участвуют 30 989 сотрудников экстренных служб, 31 745 добровольцев и 2278 иностранных спасателей.
24 июня в Венесуэле произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом в 39 секунд. После стихийного бедствия власти страны ввели режим чрезвычайной ситуации, а международное сообщество направило в республику спасательные и гуманитарные миссии.
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