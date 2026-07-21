Великобритания перешла на электронные визы

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Великобритания переходит на электронные визы, которые будут основным способом подтверждения иммиграционного статуса для владельцев виз, кроме того, с июля 2026 года визы не будут вклеиваться в паспорта, следует из ноты посольства Великобритании в РФ.