Великобритания перешла на электронные визы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Великобритания перешла на систему, в которой электронные визы (eVisas) являются основным способом подтверждения иммиграционного статуса.
- Электронная виза представляет собой цифровую запись, подтверждающую иммиграционное разрешение на въезд в Великобританию или пребывание в стране.
- С июля 2026 года прекращается выдача вклеиваемых виз-виньеток новым заявителям.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Великобритания переходит на электронные визы, которые будут основным способом подтверждения иммиграционного статуса для владельцев виз, кроме того, с июля 2026 года визы не будут вклеиваться в паспорта, следует из ноты посольства Великобритании в РФ.
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"Посольство (Великобритании - ред.) сообщает, что Великобритания перешла на систему, в которой электронные визы (eVisas) являются основным способом подтверждения иммиграционного статуса для владельцев виз", - говорится в документе, опубликованном на сайте "Росавиации".
Как отмечается в ноте, электронная виза представляет собой цифровую запись, подтверждающую иммиграционное разрешение на въезд в Великобританию или пребывание в стране, а также содержащую информацию о применимых условиях. Доступ к этим данным осуществляется через личный кабинет в системе UK Visas and Immigration (UKVI), добавляется в документе.
"Посольство также сообщает, что с июля 2026 года прекращается выдача вклеиваемых виз-виньеток новым заявителям. Ранее вклеенные визы-виньетки, срок действия которых не истек, будут приниматься для совершения поездок до окончания срока их действия", - уточняется в документе.