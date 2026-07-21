Рейтинг@Mail.ru
Великобритания перешла на электронные визы - РИА Новости, 21.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:25 21.07.2026
Великобритания перешла на электронные визы

Великобритания полностью перешла на электронные визы взамен визовых наклеек

© РИА НовостиБританская виза
Британская виза - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости
Британская виза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Великобритания перешла на систему, в которой электронные визы (eVisas) являются основным способом подтверждения иммиграционного статуса.
  • Электронная виза представляет собой цифровую запись, подтверждающую иммиграционное разрешение на въезд в Великобританию или пребывание в стране.
  • С июля 2026 года прекращается выдача вклеиваемых виз-виньеток новым заявителям.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Великобритания переходит на электронные визы, которые будут основным способом подтверждения иммиграционного статуса для владельцев виз, кроме того, с июля 2026 года визы не будут вклеиваться в паспорта, следует из ноты посольства Великобритании в РФ.
«
"Посольство (Великобритании - ред.) сообщает, что Великобритания перешла на систему, в которой электронные визы (eVisas) являются основным способом подтверждения иммиграционного статуса для владельцев виз", - говорится в документе, опубликованном на сайте "Росавиации".
Как отмечается в ноте, электронная виза представляет собой цифровую запись, подтверждающую иммиграционное разрешение на въезд в Великобританию или пребывание в стране, а также содержащую информацию о применимых условиях. Доступ к этим данным осуществляется через личный кабинет в системе UK Visas and Immigration (UKVI), добавляется в документе.
"Посольство также сообщает, что с июля 2026 года прекращается выдача вклеиваемых виз-виньеток новым заявителям. Ранее вклеенные визы-виньетки, срок действия которых не истек, будут приниматься для совершения поездок до окончания срока их действия", - уточняется в документе.
Флаги Великобритании и Украины в Лондоне - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Британия утроила срок для подачи документов на визу украинским беженцам
25 февраля, 14:36
 
В миреВеликобританияРоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала