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Центр Гамалеи рассказал об испытании вакцины против нового штамма Эболы - РИА Новости, 21.07.2026
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07:42 21.07.2026
Центр Гамалеи рассказал об испытании вакцины против нового штамма Эболы

Гинцбург: вакцина от нового штамма Эболы находится на стадии испытаний

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРазработка вакцины
Разработка вакцины - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Разработка вакцины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России создана вакцина от нового штамма Эболы Бундибуджио, она находится на стадии испытаний.
  • Россия адаптировала вакцину от лихорадки Эбола с учетом появления нового штамма и передала странам Африки российские тест-системы для диагностики заболевания.
  • Африканские государства заинтересованы в российской вакцине против нового штамма лихорадки Эболы.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Созданная в России вакцина от нового штамма Эболы Бундибуджио сейчас находится на стадии испытаний, заявил научный руководитель Центра эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи Александр Гинцбург.
В июне министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что российскую вакцину от лихорадки Эбола адаптировали с учетом появления нового штамма. Кроме того, Россия передала странам Африки российские тест-системы для диагностики лихорадки Эбола, вызванной вирусом Бундибуджио.
"Вакцину делали на основе генетической последовательности актуального штамма из Африки, которая была опубликована. Но далее потребуются испытания в лаборатории с этим вариантом на обезьянах, чтобы убедиться, что вакцина защищает от этого возбудителя" - сообщил Гинцбург в беседе с газетой "Известия".
В свою очередь, директор департамента стран Африки МИД России Анатолий Башкин беседе с "Известиями" отметил, что африканские государства заинтересованы в российской вакцине против нового штамма лихорадки Эболы. По его словам, сейчас также идет определенное соревнование, чья вакцина более эффективна.
"Думаю, что спрос на нашу вакцину будет достаточно высок, потому что вспышки Эболы происходят в Африке регулярно, и вирус постоянно модифицируется", - подчеркнул Башкин.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 17 мая признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДР Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий.
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