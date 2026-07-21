Глава AmCham назвал условие, при котором Трамп посетит Россию

Краткий пересказ от РИА ИИ Главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи считает, что Дональд Трамп приедет в Москву с большим количеством представителей американского бизнеса для подписания деловых соглашений.

По мнению Эйджи, визит Трампа в Россию состоится после завершения СВО, при этом приглашение президенту США сделать такой визит было передано во время встречи с Владимиром Путиным на Аляске.

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи считает, что президент США Дональд Трамп приедет в Москву с большим количеством представителей американского бизнеса для подписания деловых соглашений.

"Представляете, сколько американских бизнесменов приедут с Дональдом Трампом из Америки в Москву на подписание разных деловых соглашений", - сказал он в интервью РИА Новости, говоря о перспективных сферах сотрудничества Соединенных Штатов и России.

На вопрос, когда же глава Белого дома намерен посетить Россию, Эйджи ответил: "Думаю, как только завершится СВО".

"Ведь Владимир Путин еще во время встречи с президентом США на Аляске сделал ему такое приглашение", - напомнил собеседник агентства.

Путин пригласил Трампа в Москву во время российско-американского саммита в Анкоридже в августе 2025 года.

Как заявлял в мае пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, президент России каждый раз во время телефонных разговоров с американским лидером говорит, что будет рад его видеть в Москве.