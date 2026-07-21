Рейтинг@Mail.ru
Глава AmCham назвал условие, при котором Трамп посетит Россию - РИА Новости, 21.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:53 21.07.2026
Глава AmCham назвал условие, при котором Трамп посетит Россию

Глава AmCham Эйджи: Трамп посетит РФ для подписания деловых соглашений

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи считает, что Дональд Трамп приедет в Москву с большим количеством представителей американского бизнеса для подписания деловых соглашений.
  • По мнению Эйджи, визит Трампа в Россию состоится после завершения СВО, при этом приглашение президенту США сделать такой визит было передано во время встречи с Владимиром Путиным на Аляске.
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи считает, что президент США Дональд Трамп приедет в Москву с большим количеством представителей американского бизнеса для подписания деловых соглашений.
"Представляете, сколько американских бизнесменов приедут с Дональдом Трампом из Америки в Москву на подписание разных деловых соглашений", - сказал он в интервью РИА Новости, говоря о перспективных сферах сотрудничества Соединенных Штатов и России.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
Многие американские компании хотят вернуться в Россию, заявили в AmCham
Вчера, 02:25
На вопрос, когда же глава Белого дома намерен посетить Россию, Эйджи ответил: "Думаю, как только завершится СВО".
"Ведь Владимир Путин еще во время встречи с президентом США на Аляске сделал ему такое приглашение", - напомнил собеседник агентства.
Путин пригласил Трампа в Москву во время российско-американского саммита в Анкоридже в августе 2025 года.
Как заявлял в мае пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, президент России каждый раз во время телефонных разговоров с американским лидером говорит, что будет рад его видеть в Москве.
Последний раз лидеры общались по телефону 4 июля, четвертый раз в этом году, разговор продолжался 1 час 25 минут, беседа была деловой и конструктивной. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, тогда российский президент напомнил, что у главы Белого дома есть действующее приглашение посетить Россию.
Роберт Эйджи - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
Глава AmCham рассказал о работе американского бизнеса в России
18 июля, 09:19
 
РоссияМоскваСШАДональд ТрампВладимир ПутинДмитрий ПесковAmCham
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала