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Умерова рассматривают на должность посла Украины в США, пишут СМИ - РИА Новости, 21.07.2026
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14:57 21.07.2026 (обновлено: 14:59 21.07.2026)
Умерова рассматривают на должность посла Украины в США, пишут СМИ

Секретарь СНБО Украины Умеров рассматривается на должность посла в США

© AP Photo / BelTA Pool/Sergei KholodilinРустем Умеров
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© AP Photo / BelTA Pool/Sergei Kholodilin
Рустем Умеров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рустем Умеров является одним из главных кандидатов на должность посла Украины в США.
  • Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Ольга Стефанишина подала прошение об увольнении по личным обстоятельствам.
  • Возможность назначения Умерова послом в США объясняют его опытом международных переговоров и работы над оборонными договоренностями.
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров является одним из главных кандидатов на должность посла в США, сообщает украинское издание Liga.net со ссылкой на источники в офисе Владимира Зеленского.
Украинское агентство УНН 13 июля сообщало, что чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Ольга Стефанишина подала прошение об увольнении по личным обстоятельствам, его уже подписал Зеленский.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
Зеленский предложил экс-главе МВД Украины пост секретаря СНБО
17 июля, 14:54
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"Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров является одним из главных кандидатов на должность посла Украины в Соединенных Штатах. В офисе Зеленского объясняют возможность назначения Умерова послом в США его опытом международных переговоров и работы над оборонными договоренностями. Но пока решение не принято", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Разговоры о новой должности Умерова, как отмечает издание, появились на фоне того, что Зеленский предложил бывшему министру внутренних дел Игорю Клименко должность секретаря СНБО. При этом издание со ссылкой на советника Зеленского Дмитрия Литвина отмечает, что нескольких послов на Украине будут менять, это будет обсуждается в августе.
На прошлой неделе Владимир Зеленский решил в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова, чей уход вызвал протесты по всей стране. Сам Федоров заявил, что причиной ухода стал затяжной конфликт с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. На брифинге в четверг Федоров призвал депутатов Рады проявить твердость и прямо рассказать о беспорядке в ВСУ, в частности о коррупции и проблемах с ротацией подразделений.
Ранее политолог, общественный деятель, член Совета движения "Другая Украина" Василий Вакаров заявил РИА Новости, что причины смены министра обороны Михаила Федорова в новом правительстве Украины являются его растущий рейтинг и большие финансовые средства, которые аккумулированы под него его лоббистами. По мнению эксперта, Федоров имеет большие амбиции, в Киеве уже шли разговоры, что он может возглавить следующее правительство и далее, в случае выборов президента, стать кандидатом, именно это является основной угрозой для Зеленского.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
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Вчера, 01:25
 
В миреУкраинаСШАКиевВладимир ЗеленскийМихаил ФедоровРустем УмеровСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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