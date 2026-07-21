Украинские СМИ в пятый раз за сутки сообщают о взрывах в Сумах

Краткий пересказ от РИА ИИ В Сумах в пятый раз за сутки прогремели взрывы.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Взрывы в пятый раз за сутки прогремели в Сумах, сообщает украинский телеканал "Общественное".

Ранее во вторник этот же телеканал сообщал о взрывах в Сумах.

"В Сумах прозвучали повторные взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".