Украинские СМИ в пятый раз за сутки сообщают о взрывах в Сумах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Сумах в пятый раз за сутки прогремели взрывы.
- По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Взрывы в пятый раз за сутки прогремели в Сумах, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее во вторник этот же телеканал сообщал о взрывах в Сумах.
"В Сумах прозвучали повторные взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит в части Сумской области.