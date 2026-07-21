Краткий пересказ от РИА ИИ Зеленский провел встречу с экс-министром обороны Украины Михаилом Федоровым.

Отставка Федорова повлекла волну протестов в стране.

Зеленский поручил врио главы СБУ Евгению Хмаре исполнять обязанности главы минобороны.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский во вторник провел встречу с экс-министром обороны Украины Михаилом Федоровым, чья отставка повлекла волну протестов в стране, сообщил украинский портал "Новости.Live", ссылаясь на комментарий советника Зеленского Дмитрия Литвина.

Ранее во вторник Литвин заявил, что Зеленский проводит серию "решающих" встреч, о результатах которых должны будут выйти официальные заявления.

"Зеленский сегодня встречался с Федоровым", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Новости.Live".

Какие именно вопросы обсуждались на встрече не сообщается.