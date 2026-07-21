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Зеленский провел встречу с экс-министром обороны Украины - РИА Новости, 21.07.2026
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21:35 21.07.2026
Зеленский провел встречу с экс-министром обороны Украины

Зеленский провел встречу с экс-министром обороны Федоровым

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зеленский провел встречу с экс-министром обороны Украины Михаилом Федоровым.
  • Отставка Федорова повлекла волну протестов в стране.
  • Зеленский поручил врио главы СБУ Евгению Хмаре исполнять обязанности главы минобороны.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский во вторник провел встречу с экс-министром обороны Украины Михаилом Федоровым, чья отставка повлекла волну протестов в стране, сообщил украинский портал "Новости.Live", ссылаясь на комментарий советника Зеленского Дмитрия Литвина.
Ранее во вторник Литвин заявил, что Зеленский проводит серию "решающих" встреч, о результатах которых должны будут выйти официальные заявления.
"Зеленский сегодня встречался с Федоровым", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Новости.Live".
Какие именно вопросы обсуждались на встрече не сообщается.
Зеленский ранее решил сменить Михаила Федорова на посту главы минобороны Украины. На этом фоне в Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против Сырского. Нового главу минобороны пока не назначили. Исполнять его обязанности Зеленский поручил врио главы СБУ Евгению Хмаре.
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