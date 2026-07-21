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В Киеве шестой день продолжаются протесты против отставки министра обороны - РИА Новости, 21.07.2026
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19:03 21.07.2026
В Киеве шестой день продолжаются протесты против отставки министра обороны

В Киеве шестой день идут протесты против отставки Федорова

© Фото : соцсетиМитинг в Киеве против отставки Михаила Федорова с поста главы Минобороны Украины
Митинг в Киеве против отставки Михаила Федорова с поста главы Минобороны Украины - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Фото : соцсети
Митинг в Киеве против отставки Михаила Федорова с поста главы Минобороны Украины
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Киеве шестой день подряд продолжаются протесты в поддержку Михаила Федорова.
  • Один из организаторов митингов, бывший украинский военный Дмитрий Козятинский, заявил, что протесты могут стать бессрочными, если требования митингующих не будут услышаны.
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Протесты против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны Украины продолжаются в Киеве шестой день подряд, сообщает во вторник украинское издание "Новости.LIVE".
"В Киеве шестой день подряд продолжаются протесты в поддержку Михаила Федорова. Хотя участников немного, они продолжают ежедневно выходить на акцию, требуя пересмотреть решение и публично выражая свое несогласие", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Один из организаторов митингов, бывший украинский военный Дмитрий Козятинский, ранее заявил, что протесты против отставки Федорова могут стать бессрочными, если требования митингующих не будут услышаны и не будет никаких решений.
На прошлой неделе Владимир Зеленский решил в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова, чей уход вызвал протесты по всей стране. Сам Федоров заявил, что причиной ухода стал затяжной конфликт с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. На брифинге в четверг Федоров призвал депутатов Рады проявить твердость и прямо рассказать о беспорядке в ВСУ, в частности, о коррупции и проблемах с ротацией подразделений.
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