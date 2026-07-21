В Киеве шестой день продолжаются протесты против отставки министра обороны

Краткий пересказ от РИА ИИ В Киеве шестой день подряд продолжаются протесты в поддержку Михаила Федорова.

Один из организаторов митингов, бывший украинский военный Дмитрий Козятинский, заявил, что протесты могут стать бессрочными, если требования митингующих не будут услышаны.

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Протесты против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны Украины продолжаются в Киеве шестой день подряд, сообщает во вторник украинское издание "Новости.LIVE".

"В Киеве шестой день подряд продолжаются протесты в поддержку Михаила Федорова. Хотя участников немного, они продолжают ежедневно выходить на акцию, требуя пересмотреть решение и публично выражая свое несогласие", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

Один из организаторов митингов, бывший украинский военный Дмитрий Козятинский, ранее заявил, что протесты против отставки Федорова могут стать бессрочными, если требования митингующих не будут услышаны и не будет никаких решений.