В Киеве шестой день продолжаются протесты против отставки министра обороны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве шестой день подряд продолжаются протесты в поддержку Михаила Федорова.
- Один из организаторов митингов, бывший украинский военный Дмитрий Козятинский, заявил, что протесты могут стать бессрочными, если требования митингующих не будут услышаны.
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Протесты против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны Украины продолжаются в Киеве шестой день подряд, сообщает во вторник украинское издание "Новости.LIVE".
"В Киеве шестой день подряд продолжаются протесты в поддержку Михаила Федорова. Хотя участников немного, они продолжают ежедневно выходить на акцию, требуя пересмотреть решение и публично выражая свое несогласие", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Один из организаторов митингов, бывший украинский военный Дмитрий Козятинский, ранее заявил, что протесты против отставки Федорова могут стать бессрочными, если требования митингующих не будут услышаны и не будет никаких решений.
На прошлой неделе Владимир Зеленский решил в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова, чей уход вызвал протесты по всей стране. Сам Федоров заявил, что причиной ухода стал затяжной конфликт с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. На брифинге в четверг Федоров призвал депутатов Рады проявить твердость и прямо рассказать о беспорядке в ВСУ, в частности, о коррупции и проблемах с ротацией подразделений.