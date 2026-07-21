ВС России поразили суда, доставлявшие военные грузы на Украину

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России поразили три судна, доставлявших грузы для ВСУ в порты Одесса и Черноморск.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Армия России поразила балкер и два сухогруза, доставлявшие грузы для ВСУ в порты "Одесса" и "Черноморск", сообщило во вторник министерство обороны РФ.
"На переходе морем (девять километров восточнее, 51 километр южнее и 71 километр юго-восточнее Одессы) поражены беспилотными летательными аппаратами морское судно типа "балкер" и два сухогруза, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ в порты "Одесса" и "Черноморск", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18