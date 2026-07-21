Сотрудники нацгвардии Украины купили недвижимость на похищенные деньги

Краткий пересказ от РИА ИИ Должностные лица главного управления украинской Национальной гвардии подозреваются в хищении 3,3 миллиона долларов.

Похищенные средства были использованы для покупки элитной недвижимости и автомобилей премиум-класса.

Следствие продолжается, всем подозреваемым предъявлены обвинения.

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Должностные лица главного управления украинской Национальной гвардии (НГУ) на похищенные на закупках 3,3 миллиона долларов купили элитную недвижимость и автомобили, сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура – ред.) сообщили о подозрении восьми лицам, причастным к завладению более 150 миллионов гривен (3,3 миллиона долларов – ред.) Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте НАБУ.

По данным НАБУ, речь идет о должностных лицах главного управления НГУ – заместителе директора департамента логистики, начальнике центральной базы производственно-технологической комплектации и его заместителе; двух предпринимателях – владельцах ряда частных компаний и директоре одного из подконтрольных предприятий; двух директорах оценочных компаний, действовавших в статусе пособников.

По версии следствия, средства были украдены при покупке склада для хранения продовольствия для военных по завышенной цене. Остальное – на закупке солнечных станций и шин для бронетранспортеров. На похищенные средства сотрудники НГУ купили автомобили премиум класса – Mercedes-Benz AMG GLE 2024 года выпуска, Toyota Land Cruiser 300 2021 года выпуска, Audi Q8 2019 года выпуска. Также они приобрели земельные участки под застройку вблизи Киева, двухуровневую квартиру в Киеве площадью более 130 квадратных метров и апартаменты в Буковеле.

Всем подозреваемым предъявлены обвинения. Следствие на данный момент продолжается.