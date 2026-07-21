Сотрудники нацгвардии Украины купили недвижимость на похищенные деньги

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Должностные лица главного управления украинской Национальной гвардии подозреваются в хищении 3,3 миллиона долларов.
- Похищенные средства были использованы для покупки элитной недвижимости и автомобилей премиум-класса.
- Следствие продолжается, всем подозреваемым предъявлены обвинения.
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Должностные лица главного управления украинской Национальной гвардии (НГУ) на похищенные на закупках 3,3 миллиона долларов купили элитную недвижимость и автомобили, сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).
"НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура – ред.) сообщили о подозрении восьми лицам, причастным к завладению более 150 миллионов гривен (3,3 миллиона долларов – ред.) Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте НАБУ.
По данным НАБУ, речь идет о должностных лицах главного управления НГУ – заместителе директора департамента логистики, начальнике центральной базы производственно-технологической комплектации и его заместителе; двух предпринимателях – владельцах ряда частных компаний и директоре одного из подконтрольных предприятий; двух директорах оценочных компаний, действовавших в статусе пособников.
По версии следствия, средства были украдены при покупке склада для хранения продовольствия для военных по завышенной цене. Остальное – на закупке солнечных станций и шин для бронетранспортеров. На похищенные средства сотрудники НГУ купили автомобили премиум класса – Mercedes-Benz AMG GLE 2024 года выпуска, Toyota Land Cruiser 300 2021 года выпуска, Audi Q8 2019 года выпуска. Также они приобрели земельные участки под застройку вблизи Киева, двухуровневую квартиру в Киеве площадью более 130 квадратных метров и апартаменты в Буковеле.
Всем подозреваемым предъявлены обвинения. Следствие на данный момент продолжается.
Сообщения о коррупции на Украине, частности в военной сфере, звучат регулярно. Так, 21 мая в СБУ сообщили, что бывший глава департамента госсзакупок минобороны Украины организовал схему хищения средств на закупках продовольствия для ВСУ, было похищено более 71 миллиона гривен (1,6 миллиона долларов). В декабре 2025 года сообщалось, что высокопоставленные украинские военные и руководство оборонного предприятия "Практика" стали фигурантами расследования дела о мошенничестве на десятки миллионов долларов при закупке бронемашин "Козак-5".