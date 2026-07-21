Краткий пересказ от РИА ИИ Учительницу в Киеве оштрафовали за использование фрагмента мультфильма на русском языке на уроке в первом классе.

Штраф составил 3400 гривен (76 долларов) за нарушение требований закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Учительницу в Киеве оштрафовали за использование на уроке в первом классе фрагмента мультфильма на русском языке, сообщает пресс-служба уполномоченного по защите государственного языка на Украине.

"Уполномоченный по защите государственного языка Елена Ивановская вынесла постановление о применении административного взыскания в виде штрафа в размере 3400 гривен (76 долларов – ред.) к педагогическому работнику одного из столичных лицеев за нарушение требований закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", - говорится в сообщении.

Уточняется, что учительница на уроке в первом классе использовала фрагмент мультфильма, звуковое сопровождение которого было выполнено на русском языке. С жалобой к уполномоченному обратился отец одного из учеников.

После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019-м Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает использование украинского во всех сферах жизни.