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На Украине учительницу оштрафовали из-за мультфильма на русском языке - РИА Новости, 21.07.2026
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16:03 21.07.2026
На Украине учительницу оштрафовали из-за мультфильма на русском языке

На Украине учительницу оштрафовали за показ мультфильма на русском языке

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкШкольники на уроке
Школьники на уроке - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Школьники на уроке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Учительницу в Киеве оштрафовали за использование фрагмента мультфильма на русском языке на уроке в первом классе.
  • Штраф составил 3400 гривен (76 долларов) за нарушение требований закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Учительницу в Киеве оштрафовали за использование на уроке в первом классе фрагмента мультфильма на русском языке, сообщает пресс-служба уполномоченного по защите государственного языка на Украине.
"Уполномоченный по защите государственного языка Елена Ивановская вынесла постановление о применении административного взыскания в виде штрафа в размере 3400 гривен (76 долларов – ред.) к педагогическому работнику одного из столичных лицеев за нарушение требований закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что учительница на уроке в первом классе использовала фрагмент мультфильма, звуковое сопровождение которого было выполнено на русском языке. С жалобой к уполномоченному обратился отец одного из учеников.
После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019-м Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает использование украинского во всех сферах жизни.
В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки.
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