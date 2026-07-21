Рейтинг@Mail.ru
В Белгороде осудили двух контрабандистов военного оборудования с Украины - РИА Новости, 21.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:23 21.07.2026 (обновлено: 15:33 21.07.2026)
В Белгороде осудили двух контрабандистов военного оборудования с Украины

В Белгороде 2 бизнесменов осудили за контрабанду оборудования с Украины

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Два белгородских бизнесмена приговорены к 8 и 7,5 годам колонии за контрабанду военного оборудования из Украины.
  • Злоумышленники подделали документы и поставили оборудование по гособоронзаказу, скрыв иностранное происхождение продукции и завысив цену.
  • Общий ущерб от их действий превысил 139 миллионов рублей.
БЕЛГОРОД, 21 июл - РИА Новости. Суд приговорил к 8 и 7,5 годам колонии двух белгородских бизнесменов, которые организовали контрабанду военного оборудования из Украины и потом продали его по государственному оборонному заказу, рассказали РИА Новости в пресс-службе УФСБ РФ по Белгородской области.
По данным следствия, мужчины еще до начала СВО договорились с сотрудниками одного из украинских предприятий о вывозе оборудования военного назначения в Россию. Чтобы провезти товар через границу, злоумышленники подделали документы, указав, что везут обычное промышленное оборудование. Также они намеренно не обратились за разрешением в Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству.
Кроме того, как добавили в УФСБ, фигуранты подготовили фиктивные документы, скрыв иностранное происхождение продукции. После этого они поставили оборудование по гособоронзаказу, обманув заказчика о реальной стране-производителе и завысив цену. Общий ущерб от их действий превысил 139 миллионов рублей.
"Организатору преступной схемы назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 1 миллиона рублей. Второму участнику противоправной деятельности – лишение свободы на срок 7 лет и 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 800 тысяч рублей", - говорится в сообщении УФСБ.
Отмечается, что деятельность группы была пресечена совместной операцией сотрудников УФСБ и УМВД Белгородской области. Суд признал фигурантов виновными по трем статьям УК РФ: контрабанда оборудования, пригодного для создания вооружений; легализация преступных доходов; мошенничество организованной группой в особо крупном размере.
Как уточнили в пресс-службе, приговор фигурантам вступил в законную силу. Апелляционная инстанция оставила ранее вынесенное решение без изменений.
Статуя богини Фемиды у здания Одинцовского городского суда - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Жителя Нижегородской области осудили за попытку продать рации иностранцу
3 марта, 11:46
 
ПроисшествияРоссияБелгородская областьУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала