В Белгороде осудили двух контрабандистов военного оборудования с Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ Два белгородских бизнесмена приговорены к 8 и 7,5 годам колонии за контрабанду военного оборудования из Украины.

Злоумышленники подделали документы и поставили оборудование по гособоронзаказу, скрыв иностранное происхождение продукции и завысив цену.

Общий ущерб от их действий превысил 139 миллионов рублей.

БЕЛГОРОД, 21 июл - РИА Новости. Суд приговорил к 8 и 7,5 годам колонии двух белгородских бизнесменов, которые организовали контрабанду военного оборудования из Украины и потом продали его по государственному оборонному заказу, рассказали РИА Новости в пресс-службе УФСБ РФ по Белгородской области.

По данным следствия, мужчины еще до начала СВО договорились с сотрудниками одного из украинских предприятий о вывозе оборудования военного назначения в Россию . Чтобы провезти товар через границу, злоумышленники подделали документы, указав, что везут обычное промышленное оборудование. Также они намеренно не обратились за разрешением в Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству.

Кроме того, как добавили в УФСБ, фигуранты подготовили фиктивные документы, скрыв иностранное происхождение продукции. После этого они поставили оборудование по гособоронзаказу, обманув заказчика о реальной стране-производителе и завысив цену. Общий ущерб от их действий превысил 139 миллионов рублей.

"Организатору преступной схемы назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 1 миллиона рублей. Второму участнику противоправной деятельности – лишение свободы на срок 7 лет и 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 800 тысяч рублей", - говорится в сообщении УФСБ.

Отмечается, что деятельность группы была пресечена совместной операцией сотрудников УФСБ и УМВД Белгородской области . Суд признал фигурантов виновными по трем статьям УК РФ: контрабанда оборудования, пригодного для создания вооружений; легализация преступных доходов; мошенничество организованной группой в особо крупном размере.