Сотрудники ТЦК похитили клирика Сумской епархии канонической УПЦ

Краткий пересказ от РИА ИИ Клирик Сумской епархии УПЦ архимандрит Антоний был похищен представителями территориального центра комплектования и социальной поддержки в Одессе.

Архимандрита Антония в срочном порядке провели через военно-врачебную комиссию и доставили в одну из воинских частей на территории Винницкой области.

У архимандрита Антония серьезное повреждение позвоночника, но ему не была предоставлена возможность представить медицинские документы, подтверждающие его диагноз.

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Сотрудники военкомата на Украине похитили клирика Сумской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) архимандрита Антония, сообщает епархия.

"Клирик Сумской епархии УПЦ, проректор Сумской духовной семинарии архимандрит Антоний (Бондаренко) был похищен представителями территориального центра комплектования и социальной поддержки в Одессе . С тех пор всякая связь с ним полностью утеряна. Есть все основания полагать, что у священнослужителя был незаконно отобран телефон, а его родные и близкие лишены возможности узнать о его состоянии и месте пребывания", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте епархии.

Уточняется, что архимандрита в срочном порядке провели через военно-врачебную комиссию без полного и объективного рассмотрения его состояния здоровья, после чего доставили в одну из воинских частей на территории Винницкой области

"Особую озабоченность вызывает тот факт, что у отца Антония серьезное повреждение позвоночника. Ему не была предоставлена реальная возможность представить медицинские документы, подтверждающие его диагнозы и требующие надлежащего учета при прохождении комиссии", - добавили в епархии.

Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории государства волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства Украинской православной церкви, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинские суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.