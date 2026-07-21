ВС России поразили места хранения нефтепродуктов в Черниговской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские дроны поразили резервуары для хранения нефтепродуктов в Бахмаче Черниговской области.
- Там вспыхнул сильный пожар.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российские дроны поразили резервуары для хранения нефтепродуктов в Бахмаче Черниговской области, возник сильный пожар, сообщило Минобороны РФ.
"В районе населенного пункта Бахмач в Черниговской области расчетом беспилотного летательного аппарата "Герань-4 сикер" поражены резервуары для хранения нефтепродуктов. В результате поражения места хранения горюче-смазочных материалов емкости получили повреждения, возник сильный пожар", - отметили в МО РФ.
Также Минобороны сообщило об уничтожении автотранспорта ВСУ. "На одной из автомобильных стоянок в районе населенного пункта Корюковка в Черниговской области был обнаружен грузовой автомобиль, перевозивший материальные средства в интересах ВСУ. По выявленной цели был нанесен удар с применением беспилотного летательного аппарата "Герань-4 сикер", - рассказали в ведомстве.
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