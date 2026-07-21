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В Кремле прокомментировали первые заявления нового премьера Британии - РИА Новости, 21.07.2026
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12:38 21.07.2026 (обновлено: 12:53 21.07.2026)
В Кремле прокомментировали первые заявления нового премьера Британии

В Кремле отметили, что Бернем сразу заговорил о поддержке Украины

© REUTERS / Temilade AdelajaЭнди Бернем
Энди Бернем - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© REUTERS / Temilade Adelaja
Энди Бернем. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Энди Бернем заявил о безоговорочной поддержке Украины на посту премьер-министра Великобритании.
  • По словам Дмитрия Пескова, одним из первых действий нового премьера были заявления о намерении Великобритании продолжать поддержку Украины.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. В Кремле отметили, что первыми заявлениями Энди Бернема на посту премьер-министра Великобритании стали слова о безоговорочной поддержке Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В понедельник Бернем сменил Кира Стармера на посту премьера. Новый премьер успел заявить, что поддержка Украины при нем не изменится и останется "непоколебимой".
"Наверное, одним из первых его действий были заявления о безоговорочной поддержке Украины - соответственно, о намерении Великобритании дальше делать все для продолжения войны. Это факт, который мы, конечно же, фиксируем", - сказал он журналистам.
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20 июля, 21:22
 
В миреЭнди БернемВеликобритания
 
 
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