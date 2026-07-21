В Кремле прокомментировали первые заявления нового премьера Британии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Энди Бернем заявил о безоговорочной поддержке Украины на посту премьер-министра Великобритании.
- По словам Дмитрия Пескова, одним из первых действий нового премьера были заявления о намерении Великобритании продолжать поддержку Украины.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. В Кремле отметили, что первыми заявлениями Энди Бернема на посту премьер-министра Великобритании стали слова о безоговорочной поддержке Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В понедельник Бернем сменил Кира Стармера на посту премьера. Новый премьер успел заявить, что поддержка Украины при нем не изменится и останется "непоколебимой".
"Наверное, одним из первых его действий были заявления о безоговорочной поддержке Украины - соответственно, о намерении Великобритании дальше делать все для продолжения войны. Это факт, который мы, конечно же, фиксируем", - сказал он журналистам.