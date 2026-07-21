ВС России нанесли удар по ключевому украинскому газотранспортному узлу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские FPV-дроны "КВН" нанесли удары по оборудованию КС "Сумская", сообщили в Минобороны.
- Она входит в состав ключевого узла газотранспортной системы Украины.
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Российские военные поразили технологическое оборудование КС "Сумская", сообщили в Минобороны.
"FPV-дроны "КВН" на оптоволокне ударили по <...> компрессорной станции "Сумская", входящей в состав Сумского линейно-производственного управления магистральных газопроводов — ключевого узла газотранспортной системы Украины", — говорится в заявлении.
В министерстве не раз подчеркивали, что армия бьет по инфраструктуре для снижения военно-экономического потенциала противника. При этом бойцы используют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18