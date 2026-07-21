В Одессе и Харькове прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Во вторник прогремели взрывы в Одессе и Харькове на Украине.
- На момент взрывов в нескольких областях Украины звучал сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Взрывы прогремели во вторник в Одессе и Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит в Одесской, Харьковской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Полтавской, Сумской областях Украины.
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22 июня 2022, 17:18