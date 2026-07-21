Краткий пересказ от РИА ИИ Лубинец заявил, что мобилизованные на Украине стараются бежать еще до попадания на фронт, поэтому армия в стране растет только на бумаге.

По его словам, до фронта доходит очень мало мобилизованных, а число реально воюющих, наоборот, уменьшается.

Насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Мобилизованные на Украине стараются бежать еще до попадания на фронт, поэтому армия в стране растет только на бумаге, заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Депутат Рады Георгий Мазурашу 13 мая заявил, что насильно мобилизованные массово бегут из ВСУ , из-за чего на Украине огромное количество дезертиров.

"Есть случаи, когда бегут сразу. Из помещений ТЦК ( военкоматов – ред.), есть случаи, когда при транспортировке из ТЦК к полигонам, еще часть - с полигонов… У нас большое количество случаев самовольного оставления части", - сказал Лубинец в интервью украинскому изданию "Новости.LIVE".

По его словам, до фронта доходит очень мало мобилизованных, армия на Украине увеличивается лишь по документам, а число реально воюющих, наоборот, уменьшается. Также он рассказал о коррупции в военкоматах. "Мне рассказывают о 10 тысячах долларов, это (чтобы отпустили после задержания – ред.) из автобуса. А 20 тысяч - (чтобы выпустили) из помещения ТЦК. Это просто, чтобы сейчас отпустили, а завтра могут снова поймать, мобилизовать. Откупается одна часть общества, вторая часть не имеет на это ресурса и идет воевать", - добавил Лубинец.