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Лубинец: мобилизованные на Украине бегут из ВСУ еще до попадания на фронт - РИА Новости, 21.07.2026
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09:09 21.07.2026
Лубинец: мобилизованные на Украине бегут из ВСУ еще до попадания на фронт

Лубинец: мобилизованные на Украине стараются бежать еще до попадания на фронт

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лубинец заявил, что мобилизованные на Украине стараются бежать еще до попадания на фронт, поэтому армия в стране растет только на бумаге.
  • По его словам, до фронта доходит очень мало мобилизованных, а число реально воюющих, наоборот, уменьшается.
  • Насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Мобилизованные на Украине стараются бежать еще до попадания на фронт, поэтому армия в стране растет только на бумаге, заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Депутат Рады Георгий Мазурашу 13 мая заявил, что насильно мобилизованные массово бегут из ВСУ, из-за чего на Украине огромное количество дезертиров.
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"Есть случаи, когда бегут сразу. Из помещений ТЦК ( военкоматов – ред.), есть случаи, когда при транспортировке из ТЦК к полигонам, еще часть - с полигонов… У нас большое количество случаев самовольного оставления части", - сказал Лубинец в интервью украинскому изданию "Новости.LIVE".
По его словам, до фронта доходит очень мало мобилизованных, армия на Украине увеличивается лишь по документам, а число реально воюющих, наоборот, уменьшается. Также он рассказал о коррупции в военкоматах. "Мне рассказывают о 10 тысячах долларов, это (чтобы отпустили после задержания – ред.) из автобуса. А 20 тысяч - (чтобы выпустили) из помещения ТЦК. Это просто, чтобы сейчас отпустили, а завтра могут снова поймать, мобилизовать. Откупается одна часть общества, вторая часть не имеет на это ресурса и идет воевать", - добавил Лубинец.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
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