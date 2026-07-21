"Завершится сегодня". Происходящее на Украине вызвало панику на Западе

"Даже если конфликт завершится сегодня, они потеряли территорию. У них будет огромный демографический кризис. Многие уехали, они не вернутся", — утверждает он в интервью британскому дипломату Иану Прауду.

Эти данные подтверждают негативную динамику прошлых периодов. Так, в феврале 2025 года Василий Воскобойник, возглавлявший Всеукраинскую ассоциацию компаний по международному трудоустройству, сообщал о ежегодной убыли населения в 250-300 тысяч человек, а к сентябрю того же года, по сведениям миграционной службы, в стране проживало 28,7 миллиона граждан.