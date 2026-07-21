Краткий пересказ от РИА ИИ
- Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен заявил, что прекращение боевых действий на Украине не спасет страну от краха.
- По оценке министра социальной политики Украины Дениса Улютина, численность населения на подконтрольной Киеву территории сократилась до 22–25 миллионов человек.
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Прекращение боевых действий на Украине не спасет страну от краха, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.
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"Даже если конфликт завершится сегодня, они потеряли территорию. У них будет огромный демографический кризис. Многие уехали, они не вернутся", — утверждает он в интервью британскому дипломату Иану Прауду.
По мнению Диесена, в случае открытия границ прячущиеся от мобилизации жители сбегут.
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"То, что происходит с Украиной, ужасно", — подчеркнул он.
Эти данные подтверждают негативную динамику прошлых периодов. Так, в феврале 2025 года Василий Воскобойник, возглавлявший Всеукраинскую ассоциацию компаний по международному трудоустройству, сообщал о ежегодной убыли населения в 250-300 тысяч человек, а к сентябрю того же года, по сведениям миграционной службы, в стране проживало 28,7 миллиона граждан.