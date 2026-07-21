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"Завершится сегодня". Происходящее на Украине вызвало панику на Западе - РИА Новости, 21.07.2026
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09:07 21.07.2026 (обновлено: 09:23 21.07.2026)
"Завершится сегодня". Происходящее на Украине вызвало панику на Западе

Диесен: завершение конфликта не спасет Украину от разрушения

© REUTERS / Anna VoitenkoДым над Киевом
Дым над Киевом - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© REUTERS / Anna Voitenko
Дым над Киевом. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен заявил, что прекращение боевых действий на Украине не спасет страну от краха.
  • По оценке министра социальной политики Украины Дениса Улютина, численность населения на подконтрольной Киеву территории сократилась до 22–25 миллионов человек.
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Прекращение боевых действий на Украине не спасет страну от краха, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.
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"Даже если конфликт завершится сегодня, они потеряли территорию. У них будет огромный демографический кризис. Многие уехали, они не вернутся", — утверждает он в интервью британскому дипломату Иану Прауду.

По мнению Диесена, в случае открытия границ прячущиеся от мобилизации жители сбегут.
«
"То, что происходит с Украиной, ужасно", — подчеркнул он.
По оценке министра социальной политики Украины Дениса Улютина, численность населения на подконтрольной Киеву территории сократилась до 22-25 миллионов человек.
Эти данные подтверждают негативную динамику прошлых периодов. Так, в феврале 2025 года Василий Воскобойник, возглавлявший Всеукраинскую ассоциацию компаний по международному трудоустройству, сообщал о ежегодной убыли населения в 250-300 тысяч человек, а к сентябрю того же года, по сведениям миграционной службы, в стране проживало 28,7 миллиона граждан.
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