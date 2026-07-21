Краткий пересказ от РИА ИИ Военно-врачебные комиссии на Украине признают годными к службе в ВСУ людей с ВИЧ и психическими расстройствами.

Киевский режим столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ и скандалами из-за насильственных действий сотрудников военкоматов при задержании подлежащих мобилизации.

Мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва, нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы и прячутся.

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Военно-врачебные комиссии (ВВК) на Украине признают годными к службе в ВСУ даже больных ВИЧ и с психическими расстройствами, заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"В этом году мы получили тысячи обращений от граждан Украины , что имея даже явные признаки заболеваний есть вывод ВВК, что человек или ограничено годен, или полностью пригоден", - сказал Лубинец в интервью украинскому изданию Новости.Live ".

По его словам, есть случаи, когда годным к службе в ВСУ признают человека, который всю жизнь имеет статус имеющего психические расстройства.

"У нас очень большое количество людей, которые мобилизованы с ВИЧ-инфекцией, гепатитом В, гепатитом С. Один из последних случаев: человек, имея подтвержденное заболевание ВИЧ четвертой стадии, гепатит В, гепатит С, человек был в наряде по кухне. Когда мы начали проверять медицинские документы, вывод ВВК - полностью пригоден", - отметил Лубинец.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.