Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военно-врачебные комиссии на Украине признают годными к службе в ВСУ людей с ВИЧ и психическими расстройствами.
- Киевский режим столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ и скандалами из-за насильственных действий сотрудников военкоматов при задержании подлежащих мобилизации.
- Мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва, нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы и прячутся.
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Военно-врачебные комиссии (ВВК) на Украине признают годными к службе в ВСУ даже больных ВИЧ и с психическими расстройствами, заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
"В этом году мы получили тысячи обращений от граждан Украины, что имея даже явные признаки заболеваний есть вывод ВВК, что человек или ограничено годен, или полностью пригоден", - сказал Лубинец в интервью украинскому изданию Новости.Live".
По его словам, есть случаи, когда годным к службе в ВСУ признают человека, который всю жизнь имеет статус имеющего психические расстройства.
"У нас очень большое количество людей, которые мобилизованы с ВИЧ-инфекцией, гепатитом В, гепатитом С. Один из последних случаев: человек, имея подтвержденное заболевание ВИЧ четвертой стадии, гепатит В, гепатит С, человек был в наряде по кухне. Когда мы начали проверять медицинские документы, вывод ВВК - полностью пригоден", - отметил Лубинец.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.