Украина потеряет суверенитет без переговоров с Россией, считает эксперт

Краткий пересказ от РИА ИИ Турецкий политический обозреватель Эрджан Мумлу считает, что Украина рискует окончательно утратить остатки суверенитета, если не начнет переговоры с Россией.

По мнению Мумлу, продолжение боевых действий будет усиливать зависимость Киева от внешних партнеров и ослаблять его переговорные позиции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия открыта для достижения своих целей путем политико-дипломатических переговоров, однако киевский режим не склонен к мирному процессу.

АНКАРА, 21 июл — РИА Новости. Украина рискует окончательно утратить остатки суверенитета, если не начнет переговоры с Россией уже сейчас, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости турецкий политический обозреватель Эрджан Мумлу.

Россия открыта для достижения своих целей путем политико-дипломатических переговоров, однако киевский режим не склонен к мирному процессу, заявил 10 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если Киев немедленно не сядет за стол переговоров с Россией, он потеряет остатки своего суверенитета", — сказал Мумлу.

Он считает, что дальнейшее продолжение боевых действий будет усиливать зависимость Киева от внешних партнеров и одновременно ослаблять его переговорные позиции.

По мнению эксперта, начало прямого диалога с Россией остается для Украины единственным способом избежать дальнейших потерь и сохранить возможность самостоятельно определять будущее страны.