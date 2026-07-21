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Украина потеряет суверенитет без переговоров с Россией, считает эксперт - РИА Новости, 21.07.2026
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08:11 21.07.2026
Украина потеряет суверенитет без переговоров с Россией, считает эксперт

Мумлу: Украина потеряет остатки суверенитета без переговоров с Россией

© Fotolia / aviavladФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Fotolia / aviavlad
Флаг Украины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Турецкий политический обозреватель Эрджан Мумлу считает, что Украина рискует окончательно утратить остатки суверенитета, если не начнет переговоры с Россией.
  • По мнению Мумлу, продолжение боевых действий будет усиливать зависимость Киева от внешних партнеров и ослаблять его переговорные позиции.
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия открыта для достижения своих целей путем политико-дипломатических переговоров, однако киевский режим не склонен к мирному процессу.
АНКАРА, 21 июл — РИА Новости. Украина рискует окончательно утратить остатки суверенитета, если не начнет переговоры с Россией уже сейчас, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости турецкий политический обозреватель Эрджан Мумлу.
Россия открыта для достижения своих целей путем политико-дипломатических переговоров, однако киевский режим не склонен к мирному процессу, заявил 10 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"Если Киев немедленно не сядет за стол переговоров с Россией, он потеряет остатки своего суверенитета", — сказал Мумлу.
Он считает, что дальнейшее продолжение боевых действий будет усиливать зависимость Киева от внешних партнеров и одновременно ослаблять его переговорные позиции.
По мнению эксперта, начало прямого диалога с Россией остается для Украины единственным способом избежать дальнейших потерь и сохранить возможность самостоятельно определять будущее страны.
Пресс-секретарь президента России ранее отмечал, что Москва готова к урегулированию на Украине мирным путем, но обладает достаточными возможностями для продолжения специальной военной операции.
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