Краткий пересказ от РИА ИИ
- Турецкий политический обозреватель Эрджан Мумлу считает, что Украина рискует окончательно утратить остатки суверенитета, если не начнет переговоры с Россией.
- По мнению Мумлу, продолжение боевых действий будет усиливать зависимость Киева от внешних партнеров и ослаблять его переговорные позиции.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия открыта для достижения своих целей путем политико-дипломатических переговоров, однако киевский режим не склонен к мирному процессу.
АНКАРА, 21 июл — РИА Новости. Украина рискует окончательно утратить остатки суверенитета, если не начнет переговоры с Россией уже сейчас, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости турецкий политический обозреватель Эрджан Мумлу.
Россия открыта для достижения своих целей путем политико-дипломатических переговоров, однако киевский режим не склонен к мирному процессу, заявил 10 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Если Киев немедленно не сядет за стол переговоров с Россией, он потеряет остатки своего суверенитета", — сказал Мумлу.
Он считает, что дальнейшее продолжение боевых действий будет усиливать зависимость Киева от внешних партнеров и одновременно ослаблять его переговорные позиции.
По мнению эксперта, начало прямого диалога с Россией остается для Украины единственным способом избежать дальнейших потерь и сохранить возможность самостоятельно определять будущее страны.
Пресс-секретарь президента России ранее отмечал, что Москва готова к урегулированию на Украине мирным путем, но обладает достаточными возможностями для продолжения специальной военной операции.