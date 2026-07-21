Краткий пересказ от РИА ИИ Кипрский журналист Алекс Христофору считает, что удары ВС России по военным целям в порту Одессы могут привести к блокировке украинских портов и лишить Украину доступа к Черному морю.

Христофору отметил, что ситуация в конфликте для киевского режима только ухудшается.

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. У дары ВС России по военным целям в порту Одессы могут лишить Украину доступа к Черному морю, такое мнение в эфире своего У дары ВС России по военным целям в порту Одессы могут лишить Украину доступа к Черному морю, такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал кипрский журналист Алекс Христофору.

"Ни одна транспортная компания не отправит свои суда в Одессу после таких ударов. Ни за что. Я думаю, что это все может вылиться в серьезную блокаду Украины и потерю Черного моря", — сказал он.

При этом он подчеркнул, что ситуация в конфликте для киевского режима только ухудшается.

В воскресенье Минобороны сообщило, что российские войска поразили в порту Одессы объекты инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, а в порту Черноморск Одесской области — контейнеровоз во время разгрузки боеприпасов. При этом в районе острова Змеиный под удар попало судно с грузами для украинской армии.

Позже ведомство сообщило о продолжении атак. Беспилотники поразили судно с грузами военного назначения в порту Южный и еще два судна, стоявших на рейде в порту Одесса.

Как ранее сегодня уточнял посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник, киевский режим использует морской путь как круглосуточный канал доставки вооружений. По его словам, за последние дни через одесские порты прошли около восьми тысяч судов с военными грузами, что объясняет нанесение ударов по этим целям.