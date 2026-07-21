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"Все провалили": в Киеве выступили с экстренным предупреждением - РИА Новости, 21.07.2026
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04:25 21.07.2026
"Все провалили": в Киеве выступили с экстренным предупреждением

Соскин: некомпетентность украинских властей усугубляет кризис в стране

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Олег Соскин, бывший помощник Леонида Кучмы, заявил о некомпетентности украинских властей и ее влиянии на кризис в стране.
  • Соскин отметил затянувшийся кризис в украинском правительстве и его возможное негативное влияние на ситуацию на фронте.
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Некомпетентность украинских властей лишь усугубляет кризис в стране, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
"Украинцы все провалили: и Константиновку, и Красноармейск, а теперь могут и Киев. <…> Так еще и ничего с этими ударами не могут сделать, особенно, когда у нас такая чехарда среди военных", — сказал он.
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По словам политолога, кризис в украинском правительстве и без того серьезно затянулся, и это может еще сильнее усугубить положении дел на фронте.
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"Чем вы там все в Киеве занимаетесь? Почему доводите страну до мракобесия и трагедии?" — возмутился Соскин.
В воскресенье Минобороны сообщило о мощных ударах по военным целям в Киеве. Российские военные используют высокоточное оружие и беспилотники, преодолевающие системы ПВО и ПРО противника, и могут уничтожить любую цель как в украинской столице, так и на всей территории страны.
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