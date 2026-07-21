"Все провалили": в Киеве выступили с экстренным предупреждением

Краткий пересказ от РИА ИИ Олег Соскин, бывший помощник Леонида Кучмы, заявил о некомпетентности украинских властей и ее влиянии на кризис в стране.

Соскин отметил затянувшийся кризис в украинском правительстве и его возможное негативное влияние на ситуацию на фронте.

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Некомпетентность украинских властей лишь усугубляет кризис в стране, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

"Украинцы все провалили: и Константиновку , и Красноармейск , а теперь могут и Киев. <…> Так еще и ничего с этими ударами не могут сделать, особенно, когда у нас такая чехарда среди военных", — сказал он.

По словам политолога, кризис в украинском правительстве и без того серьезно затянулся, и это может еще сильнее усугубить положении дел на фронте.

« "Чем вы там все в Киеве занимаетесь? Почему доводите страну до мракобесия и трагедии?" — возмутился Соскин.

В воскресенье Минобороны сообщило о мощных ударах по военным целям в Киеве. Российские военные используют высокоточное оружие и беспилотники, преодолевающие системы ПВО и ПРО противника, и могут уничтожить любую цель как в украинской столице, так и на всей территории страны.

Ранее Владимир Зеленский решил в очередной раз сменить правительство. Верховная рада отправила в отставку премьера Юлию Свириденко, а вместе с ней и все правительство, включая министра обороны Михаила Федорова. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил главу Минобороны в провале реформы военкоматов. После этого в Киеве и других городах начались митинги в поддержку Федорова и против Сырского.