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"На грани": в Киеве предупредили о неизбежной катастрофе - РИА Новости, 21.07.2026
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02:47 21.07.2026 (обновлено: 02:54 21.07.2026)
"На грани": в Киеве предупредили о неизбежной катастрофе

Лубинец: украинцы пойдут против власти из-за насильственной мобилизации

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинское общество находится на грани силового противостояния с властями из-за провала мобилизации, заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец.
  • Украинцы не видят правовой реакции властей на действия ТЦК и все чаще берут дела в свои руки.
  • Насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Украинское общество находится на грани силового противостояния с властями из-за провала мобилизации, заявил обмудсмен Дмитрий Лубинец в эфире телеканала "Новини.LIVE".
"Все это приводит к тому, что у нас к мобилизации все больше и больше не просто критических замечаний, а я четко убежден, что если срочно не изменить эту ситуацию, то у нас украинское общество, ну, на грани того, чтобы не просто разделиться, а начнется такое силовое противостояние", — сказал Лубинец.
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При этом омбудсмен пояснил, что украинцы не видят правовой реакции властей на действия ТЦК и все чаще берут дела в свои руки, что, по его словам, приведет к еще большим проблемам в будущем.
«
"У нас украинское общество сейчас превращается, знаете, в такой суд Линча", — отметил омбудсмен.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от мобилизации: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
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